Sức khỏe

Thêm bằng chứng khoa học giải oan cho xoài ngọt

Thiên Lan
Thiên Lan
09/11/2025 15:43 GMT+7

Nhiều người cho rằng ăn các loại trái cây có hàm lượng đường cao như xoài, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Foods đã phát hiện điều bất ngờ.

Nghiên cứu do tiến sĩ Raedeh Basiri, Phó giáo sư tại Khoa Dinh dưỡng và Nghiên cứu Thực phẩm, Đại học George Mason, (Mỹ), dẫn đầu. Đây là thử nghiệm lâm sàng dài hạn đánh giá lợi ích chuyển hóa của xoài đối với người tiền tiểu đường.

Các tác giả chia người tham gia thành 2 nhóm: Một nhóm ăn xoài mỗi ngày, nhóm còn lại dùng thanh granola ít đường. Quá trình theo dõi kéo dài hơn 6 tháng. Trong thời gian này, các chỉ số đường huyết, phản ứng insulin và lượng mỡ cơ thể của người tham gia được ghi nhận và phân tích.

Thêm bằng chứng khoa học giải oan cho xoài ngọt - Ảnh 1.

Ăn xoài đúng cách có thể giúp kiểm soát đường huyết

Ảnh: AI

Kết quả bất ngờ: Dù xoài chứa lượng đường cao hơn (32 g) so với thanh granola ít đường (11 g), nhóm ăn xoài hằng ngày lại cho thấy nhiều cải thiện đáng kể, theo tờ Times Of india.

Cụ thể, xoài có khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn, cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng mỡ cơ thể. Điều này chứng minh rằng không phải tất cả đồ ngọt đều không tốt như quan niệm lâu nay.

Theo tiến sĩ Basiri, điều quan trọng không chỉ nằm ở hàm lượng đường mà còn ở những chất dinh dưỡng khác trong xoài. Đường tự nhiên trong xoài đi kèm với chất xơ, vitamin và nhiều dưỡng chất khác, mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, đường bổ sung trong các sản phẩm chế biến, kể cả trong những thực phẩm được dán nhãn "ít đường", không cung cấp các giá trị dinh dưỡng tương tự, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Thay vì chỉ tập trung vào lượng đường, người có nguy cơ tiểu đường cao nên chú ý đến cách thức đường được cung cấp trong thực phẩm. Nghiên cứu này mở ra hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng lâm sàng, khuyến khích sử dụng trái cây giàu dinh dưỡng như xoài nhằm giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, người bị tiểu đường chỉ nên ăn một hoặc hai miếng xoài nhỏ mỗi lần.

Bác sĩ khuyên nên làm điều này trước khi ăn xoài

Bác sĩ khuyên nên làm điều này trước khi ăn xoài

Xoài là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A và C - đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
