Sức khỏe

Ăn ít nhưng đường huyết vẫn tăng: 4 lý do ít ai ngờ

Ngọc Quý
16/04/2026 13:57 GMT+7

Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn ít đường bột là đường huyết sẽ giảm. Nhưng thực tế cho thấy không phải lúc nào cũng vậy. Một số nguyên nhân tiềm ẩn có thể khiến đường huyết vẫn duy trì ở mức cao dù đã kiêng cử.

Ăn ít nhưng đường huyết vẫn tăng có thể là do những yếu tố sau:

Điều trị hoặc dùng thuốc chưa phù hợp

Ở người tiểu đường, kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào ăn uống mà còn vào phác đồ điều trị. Nếu thuốc hoặc nồng độ insulin trong cơ thể không được điều chỉnh phù hợp, đường huyết có thể tăng dù chế độ ăn đã được kiểm soát tốt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ăn ít nhưng đường huyết vẫn tăng: 4 lý do ít ai ngờ - Ảnh 1.

Trạng thái nhiễm trùng trong cơ thể có thể khiến đường huyết tăng

ẢNH: AI

Một điều cần lưu ý là dùng thuốc không đúng thời điểm, ví dụ uống thuốc sau ăn thay vì trước bữa ăn, cũng có thể làm giảm hiệu quả kiểm soát đường huyết. Một số thuốc có thời gian tác dụng ngắn, nếu không dùng đúng giờ sẽ không đảm bảo được hiệu lực của thuốc vào các thời điểm quan trọng như ban đêm hoặc sáng sớm.

Vì vậy, nếu đã ăn uống rất kiểm soát nhưng đường huyết vẫn cao thì cần nghĩ đến khả năng phác đồ điều trị chưa phù hợp.

Kháng insulin

Kháng insulin là một rối loạn cốt lõi ở tiểu đường loại 2 và tiền tiểu đường. Ở trạng thái bình thường, insulin, một loại hoóc môn do tuyến tụy tiết ra, sẽ giúp đường glucose đi từ máu vào tế bào, đặc biệt là tế bào cơ và gan. Tuy nhiên, khi xảy ra kháng insulin, các tế bào phản ứng kém hơn với insulin. Hệ quả là cùng một lượng đường glucose, cơ thể buộc phải tiết nhiều insulin hơn để đạt cùng hiệu quả hấp thu.

Tuy nhiên, dù insulin có tăng, lượng đường glucose trong máu có thể vẫn khó đi hết vào tế bào, khiến tích tụ trong máu và làm tăng đường huyết. Lúc này, ăn ít không giải quyết được gốc rễ.

Cơ thể mất nước

Mất nước ảnh hưởng đến đường huyết theo hai cơ chế chính. Thứ nhất là tác dụng khiến máu đặc hơn. Khi lượng nước trong máu giảm, nồng độ đường glucose sẽ cao hơn dù tổng lượng glucose không đổi.

Thứ hai và quan trọng hơn là vai trò của thận. Thận giúp lọc glucose dư thừa ra khỏi máu thông qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, lưu lượng lọc của thận giảm, làm khả năng thải glucose kém đi. Điều này khiến đường glucose lưu lại trong máu lâu hơn.

Điểm đáng chú ý là mất nước thường diễn ra âm thầm. Uống ít nước, uống nhiều cà phê, môi trường nóng hoặc vận động nhiều đều có thể khiến cơ thể thiếu nước mà không nhận ra.

Bệnh lý hoặc nhiễm trùng

Khi bị nhiễm trùng hoặc bệnh cấp tính, hệ miễn dịch sẽ kích hoạt một loạt phản ứng sinh học nhằm chống lại tác nhân gây bệnh. Trong quá trình này, các hoóc môn như cortisol, adrenaline và glucagon tăng lên đáng kể.

Những hoóc môn này đều có tác dụng làm tăng đường huyết. Về mặt sinh học, đây là một cơ chế có lợi vì cơ thể cần nhiều năng lượng dưới dạng glucose để nuôi các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Do đó, trong những ngày bị cảm, sốt hoặc nhiễm trùng, việc đường huyết tăng là điều khá phổ biến, ngay cả khi ăn ít hay kiêng đường bột, theo Medical News Today.

Tin liên quan

4 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sớm đường huyết vượt ngưỡng

4 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sớm đường huyết vượt ngưỡng

Đôi mắt không chỉ giúp chúng ta quan sát thế giới mà còn phản ánh nhạy cảm những thay đổi bên trong cơ thể, đặc biệt là khi đường huyết tăng cao.

Khám phá thêm chủ đề

ăn ít tiểu đường loại 2 kiểm soát đường huyết Đường huyết tăng đường huyết
