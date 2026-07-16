Android 17 đến với smartphone Xiaomi, trước cả Samsung

Vào tháng trước, Android 17 chính thức được phát hành cho các điện thoại Pixel. Tuy nhiên, người dùng các thiết bị Android không phải Pixel phải chờ đợi lâu hơn để nhận bản cập nhật này. Hiện tại, Samsung vẫn đang thử nghiệm One UI 9 (dựa trên Android 17) trong phiên bản beta công khai, trong khi nhiều nhà sản xuất khác vẫn chưa công bố thời gian cụ thể cho việc cập nhật giao diện người dùng của họ lên Android 17.

Nhật ký thay đổi cho thấy bản cập nhật Android 17 đã được triển khai đến Xiaomi 17 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Giờ đây, Xiaomi đã gây bất ngờ khi trở thành công ty đầu tiên ngoài Google triển khai bản cập nhật HyperOS 3 (dựa trên Android 17 ổn định), hiện chỉ giới hạn cho dòng Xiaomi 17. Cụ thể, hai mẫu Xiaomi 17 tiêu chuẩn và Xiaomi 17 Ultra được nhận bản cập nhật này. Các phiên bản Xiaomi 17 Pro hoặc Xiaomi 17 Pro Max sẽ không được cập nhật trong đợt triển khai này.

Theo thông tin từ Android Authority, bản cập nhật có số hiệu 3.0.332 và dung lượng khá lớn, khoảng 10 GB cho phiên bản Ultra và 8 GB cho phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, Xiaomi 15T Pro thế hệ trước cũng đang trong quá trình thử nghiệm Android 17 thông qua chương trình Mi Pilot, mặc dù chỉ một số lượng người dùng hạn chế được tiếp cận. Hiện tại, việc triển khai chỉ áp dụng cho các phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu và toàn cầu.

Điện thoại Xiaomi mới chỉ 'khoác trên mình' giao diện Android 17?

Nhật ký thay đổi trong phiên bản cập nhật mới không đề cập đến các tính năng mới của Android 17, thay vào đó tập trung vào bản vá bảo mật tháng 6.2026 cùng với các bản sửa lỗi ổn định. Người dùng chỉ có thể nhận biết mình đang sử dụng Android 17 khi kiểm tra trang Giới thiệu về điện thoại sau khi cài đặt.

Do HyperOS xử lý hầu hết các tính năng độc lập với phiên bản Android cơ bản, người dùng không nên kỳ vọng vào các tính năng mới như bong bóng ứng dụng, phản ứng khi quay màn hình hay thanh trượt âm lượng riêng cho Gemini. Điều đó có nghĩa, trong khi Xiaomi tự hào là nhà sản xuất điện thoại không phải Google đầu tiên phát hành bản cập nhật Android 17 ổn định, thực tế là bản cập nhật này giống như một bản vá bảo mật thông thường được khoác lên mình một diện mạo mới.