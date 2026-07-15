Nhiều điện thoại Xiaomi vừa chính thức 'hết hạn sử dụng'

Xiaomi đã công bố danh sách các thiết bị sẽ ngừng nhận hỗ trợ phần mềm, đồng nghĩa với việc chúng không còn bản phát hành phần mềm chính thức, không có bản cập nhật bảo mật và thậm chí không còn nhận được sự hỗ trợ từ công ty.

Xiaomi 12 Series là dòng sản phẩm được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3.2022 ẢNH: T. L

Danh sách các thiết bị được Xiaomi công bố bao gồm Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E và Redmi 10 5G. Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm này chủ yếu được bán ở thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam.

Xiaomi hiện duy trì chính sách hỗ trợ phần mềm đa dạng, với thời gian hỗ trợ từ 2 năm cho các thiết bị giá rẻ đến tối đa 6 năm cho các mẫu cao cấp, bao gồm 4 lần nâng cấp hệ điều hành lớn. Tuy nhiên, chính sách này sẽ chỉ được áp dụng đối với các mẫu điện thoại phát hành từ năm 2025.

Nhiều điện thoại Xiaomi đã được 4 năm tuổi

Được biết, Xiaomi 12 là dòng sản phẩm ra mắt vào tháng 12.2021 trước khi phát hành toàn cầu vào tháng 3.2022. Trong khi đó, dòng Poco X5 ra mắt vào tháng 2.2023 và Redmi Note 12T Pro ra mắt tháng 6.2023. Như vậy, các sản phẩm này hiện đã được 3 - 4 năm tuổi.

Theo GSMArena, nhiều mẫu điện thoại Xiaomi vẫn rất phổ biến, đặc biệt là các phiên bản mới nhất. Xiaomi hiện là thương hiệu điện thoại phổ biến thứ ba thế giới, chỉ sau Apple và Samsung. Tuy nhiên, một số người dùng đã báo cáo gặp phải vấn đề với các thiết bị giá rẻ, đặc biệt là dòng Redmi, với các vấn đề liên quan đến pin, phần mềm và sự cố ứng dụng.

Mặc dù việc ngừng hỗ trợ cho các thiết bị cũ là điều không người dùng nào mong muốn, nhưng đây là quy luật tất yếu trong ngành công nghệ, cho dù đó là sản phẩm cao cấp hoặc phổ biến hay không. Người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm thiết bị mới trong bối cảnh này.