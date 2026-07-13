Vì sao Xiaomi chưa bán điện thoại ở Mỹ?

Khi nhìn vào danh sách các thương hiệu smartphone phổ biến nhất toàn cầu, người tiêu dùng Mỹ có thể nhận ra một thực tế đáng buồn: họ đang bị tách biệt khỏi nhiều công nghệ di động thú vị. Hầu hết chỉ có thể lựa chọn giữa một số ít thương hiệu như Apple, Samsung, Google và Motorola. Trong khi đó, thị trường quốc tế lại tràn ngập các thương hiệu khác như Oppo, realme, Honor, Huawei và đặc biệt là Xiaomi.

Xiaomi đang cảm thấy không chắc chắn nếu gia nhập thị trường smartphone Mỹ ẢNH: REUTERS

Mặc dù không được bán chính thức tại Mỹ, Xiaomi vẫn đang là nhà cung cấp điện thoại di động phổ biến thứ ba trên thế giới, chiếm gần 10% thị trường toàn cầu. Nhiều người có thể nghĩ rằng họ không có cơ hội sở hữu những mẫu điện thoại cao cấp như Xiaomi 17 Ultra do nguồn gốc từ Trung Quốc và bị cấm bán tại Mỹ, tuy nhiên lý do thực sự không phải là vậy.

Bất chấp cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra căng thẳng, với nhiều sản phẩm bị đưa vào danh sách đen, Xiaomi chỉ từng bị kiểm duyệt trong thời gian ngắn. Cụ thể, vào năm 2021, Xiaomi đã bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ cùng Huawei. Nhưng sau 2 tuần, Xiaomi đệ đơn kiện và chính phủ Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm chỉ sau 4 tháng.

Người dùng Mỹ vẫn có thể mua smartphone Xiaomi

Dẫu vậy, người tiêu dùng Mỹ vẫn khó có thể tiếp cận sản phẩm của Xiaomi. Nguyên nhân chính khiến điện thoại của hãng ít được bán tại Mỹ là do công ty chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường này. Môi trường kinh doanh tại Mỹ không hoàn toàn tương thích với chiến lược của Xiaomi, trong khi sản phẩm của họ tại Trung Quốc và các thị trường khác ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, lý do chính khiến Xiaomi chưa tham gia vào thị trường Mỹ là rủi ro. Sau khi từng bị cấm, công ty không thể chắc chắn rằng họ sẽ không phải đối mặt với một lệnh cấm khác hay không, trong khi phải cạnh tranh với sự thống trị của Apple và Samsung.

Mặc dù không hoạt động chính thức tại Mỹ, người dùng vẫn có thể đưa sản phẩm Xiaomi vào thị trường này. Vấn đề nằm ở chỗ, việc thâm nhập vào thị trường Mỹ là một thách thức lớn do chi phí cao và sự cạnh tranh khốc liệt. Xiaomi đã thành công tại các thị trường đang phát triển với biên lợi nhuận thấp, nhưng việc áp dụng chiến lược này tại Mỹ khó khăn hơn nhiều.

Hiện tại, người tiêu dùng Mỹ có thể mua các sản phẩm như máy lọc không khí và phụ kiện của Xiaomi, nhưng để sở hữu điện thoại, họ sẽ cần phải nhập khẩu. Trong khi đó, Xiaomi đang phát triển mạnh mẽ tại quê nhà, đặc biệt là sự tham gia vào thị trường xe điện với những mẫu xe công nghệ cao.