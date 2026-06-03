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Xiaomi Việt Nam bị phạt hàng trăm triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm

Kiến Văn
Kiến Văn
03/06/2026 08:18 GMT+7

Quyết định xử phạt nêu Xiaomi Việt Nam vi phạm quy định về sử dụng dữ liệu khách hàng và hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo thông báo từ Cổng thông tin Chính phủ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC ngày 7.5.2026, xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam số tiền gần 300 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm quy định của luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xiaomi Việt Nam bị phạt hàng trăm triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm - Ảnh 1.

Không gian bên trong văn phòng của Xiaomi tại TP.HCM

ẢNH: CTV

Các hành vi vi phạm của Xiaomi Việt Nam

Quyết định xử phạt từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ Xiaomi Việt Nam đã thực hiện 3 hành vi vi phạm:

  • Thứ nhất, công ty không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  • Thứ hai, công ty không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.
  • Cuối cùng, Xiaomi đã quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Đây là hành vi vi phạm Điều 25 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với 3 hành vi nêu trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã quyết định xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam tổng số tiền 290 triệu đồng.

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