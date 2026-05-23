Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xiaomi thừa nhận gặp khó với điện thoại siêu mỏng như iPhone Air

Kiến Văn
Kiến Văn
23/05/2026 08:48 GMT+7

Xiaomi bất ngờ dành lời khen cho Apple, thừa nhận đối thủ vẫn dẫn đầu ở một lĩnh vực quan trọng của smartphone.

Mặc dù thị trường smartphone tại Trung Quốc đang bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu cao cấp, iPhone vẫn giữ vững vị thế là biểu tượng công nghệ của Mỹ. Bất chấp những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, người dân Trung Quốc vẫn thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với sản phẩm của Apple.

Xiaomi bất ngờ bênh vực Apple trước làn sóng chỉ trích - Ảnh 1.

Xiaomi khen ngợi chiếc điện thoại siêu mỏng iPhone Air của Apple

ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, người dùng chủ yếu lựa chọn giữa Apple và Samsung, trong khi tại Trung Quốc, Apple phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu lớn như Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus và Xiaomi. Tuy nhiên, Xiaomi mới đây đã công khai thừa nhận họ chưa thể sản xuất được những chiếc điện thoại siêu mỏng như iPhone Air.

Cụ thể, Chủ tịch Lu Weibing của Xiaomi gần đây thông báo rằng công ty đã quyết định hủy bỏ một mẫu điện thoại cao cấp có thiết kế siêu mỏng. Ông cho biết, việc theo đuổi thiết kế này đã dẫn đến những đánh đổi về mặt kỹ thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời lượng pin và hiệu suất của thiết bị. Cuối cùng, Xiaomi đã chọn không phát hành một sản phẩm cao cấp nhưng lại kém tiện dụng.

Xiaomi sẽ phải thay đổi nếu Apple thành công với iPhone Air 2?

Mặc dù Xiaomi có khả năng sản xuất những chiếc điện thoại cao cấp với hệ thống camera ấn tượng và thời lượng pin tốt, có thể họ đơn giản không muốn tạo ra một sản phẩm siêu mỏng như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge, chứ không phải là không thể.

Thực tế chỉ ra rằng, iPhone Air đã gặp khó khăn trên thị trường khi chỉ bán được hơn 700.000 chiếc, bất chấp việc Apple đã giảm giá sản phẩm. Các mẫu iPhone mini và Plus cũng đã bị hủy bỏ do không được người tiêu dùng ưa chuộng. Dù vậy, Apple có thể sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm điện thoại siêu mỏng với iPhone Air 2 ra mắt dự kiến vào đầu năm 2027. Mẫu điện thoại này có thể sẽ cải thiện một số vấn đề như bổ sung camera sau thứ hai, giảm giá thành và nâng cao hiệu suất tản nhiệt.

Nếu iPhone Air 2 trở thành sản phẩm ăn khách, có thể Xiaomi sẽ phải xem xét lại khả năng của mình trong việc sản xuất điện thoại siêu mỏng.

Tin liên quan

Lý do iPhone ngày càng chậm theo thời gian?

Lý do iPhone ngày càng chậm theo thời gian?

Nhiều người dùng iPhone thường cảm thấy bực bội khi điện thoại của họ chạy chậm lại theo thời gian, mặc dù ứng dụng và dung lượng lưu trữ vẫn ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Xiaomi iPhone Air điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận