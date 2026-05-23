Xiaomi thừa nhận gặp khó với điện thoại siêu mỏng như iPhone Air

Mặc dù thị trường smartphone tại Trung Quốc đang bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu cao cấp, iPhone vẫn giữ vững vị thế là biểu tượng công nghệ của Mỹ. Bất chấp những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, người dân Trung Quốc vẫn thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với sản phẩm của Apple.

Xiaomi khen ngợi chiếc điện thoại siêu mỏng iPhone Air của Apple ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, người dùng chủ yếu lựa chọn giữa Apple và Samsung, trong khi tại Trung Quốc, Apple phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu lớn như Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus và Xiaomi. Tuy nhiên, Xiaomi mới đây đã công khai thừa nhận họ chưa thể sản xuất được những chiếc điện thoại siêu mỏng như iPhone Air.

Cụ thể, Chủ tịch Lu Weibing của Xiaomi gần đây thông báo rằng công ty đã quyết định hủy bỏ một mẫu điện thoại cao cấp có thiết kế siêu mỏng. Ông cho biết, việc theo đuổi thiết kế này đã dẫn đến những đánh đổi về mặt kỹ thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời lượng pin và hiệu suất của thiết bị. Cuối cùng, Xiaomi đã chọn không phát hành một sản phẩm cao cấp nhưng lại kém tiện dụng.

Xiaomi sẽ phải thay đổi nếu Apple thành công với iPhone Air 2?

Mặc dù Xiaomi có khả năng sản xuất những chiếc điện thoại cao cấp với hệ thống camera ấn tượng và thời lượng pin tốt, có thể họ đơn giản không muốn tạo ra một sản phẩm siêu mỏng như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge, chứ không phải là không thể.

Thực tế chỉ ra rằng, iPhone Air đã gặp khó khăn trên thị trường khi chỉ bán được hơn 700.000 chiếc, bất chấp việc Apple đã giảm giá sản phẩm. Các mẫu iPhone mini và Plus cũng đã bị hủy bỏ do không được người tiêu dùng ưa chuộng. Dù vậy, Apple có thể sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm điện thoại siêu mỏng với iPhone Air 2 ra mắt dự kiến vào đầu năm 2027. Mẫu điện thoại này có thể sẽ cải thiện một số vấn đề như bổ sung camera sau thứ hai, giảm giá thành và nâng cao hiệu suất tản nhiệt.

Nếu iPhone Air 2 trở thành sản phẩm ăn khách, có thể Xiaomi sẽ phải xem xét lại khả năng của mình trong việc sản xuất điện thoại siêu mỏng.