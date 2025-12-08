Android đang phải trả giá cho việc 'học theo Apple'

Trong quảng cáo, Samsung tập trung vào fan trung thành của Apple trải qua 10 năm thất vọng. Không chỉ Samsung, công ty đứng đằng sau Android là Google cũng không ngần ngại chỉ trích Apple về việc loại bỏ tai nghe.

Android đang ngày càng mất đi bản sắc chỉ vì chạy theo Apple ẢNH: REUTERS

Những khoảnh khắc này đã góp phần định hình nên thương hiệu Android, với Samsung và Google dẫn đầu, trở thành lựa chọn cho những người yêu thích sự tự do và tính năng đa dạng. Tuy nhiên, khi nhìn lại hiện tại với các mẫu điện thoại như Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro, người dùng không còn thấy giắc cắm tai nghe hay bộ sạc đi kèm.

Từng là điểm mạnh của Android nhưng khe cắm thẻ nhớ microSD giờ đây cũng biến mất. Các nhà sản xuất điện thoại Android dường như đã quay lưng lại với những nguyên tắc cốt lõi, vốn làm nên sự vĩ đại của nền tảng này, chỉ để chạy theo lợi nhuận của Apple.

Android đánh mất những gì làm nên sự vĩ đại

Những năm trước đây, vào khoảng năm 2014, Android từng đại diện cho sự tự do và tùy chỉnh. Người dùng có thể dễ dàng thay pin, mở rộng dung lượng lưu trữ bằng thẻ nhớ microSD và sử dụng giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Android giờ đây đã áp dụng chiến lược của Apple, dẫn đến việc người dùng phải trả giá cao hơn cho những tính năng cơ bản.

Sự 'giả tạo' hiện rõ khi Android chế nhạo Apple nhưng lại làm theo những gì Apple đã thực hiện. Khi Apple loại bỏ jack cắm tai nghe trên iPhone 7, Google và Samsung đã chỉ trích, nhưng sau đó cũng lần lượt áp dụng chính sách tương tự. Việc cắt bỏ các cổng kết nối đã mở ra một thị trường mới cho các sản phẩm phụ kiện đắt đỏ, khiến người dùng Android phải chi thêm tiền.

Google và Android cần hợp tác để xây dựng một hệ sinh thái Android đồng bộ ẢNH: REUTERS

Mặc dù khép kín nhưng hệ sinh thái Apple rất hoàn thiện, trong khi Android lại tạo ra một mê cung các ứng dụng và dịch vụ chồng chéo. Người dùng Android giờ đây phải đối mặt với nhiều phiên bản ứng dụng khác nhau và không thể tận dụng tối đa các tính năng của thiết bị.

Những quyết định của các nhà sản xuất Android không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn làm tăng chi phí. Người dùng giờ đây phải trả thêm cho các phụ kiện như đầu chuyển USB-C sang 3,5 mm và dịch vụ lưu trữ đám mây, trong khi những tính năng cơ bản lại bị hạn chế.

Từ năm 2026, Google sẽ áp dụng chính sách xác minh nhà phát triển mới khiến cho việc phát triển ứng dụng trở nên khó khăn hơn nữa, đồng thời hạn chế sự sáng tạo trong cộng đồng mã nguồn mở. Điều này càng làm tăng thêm rào cản cho người dùng Android.

Rõ ràng, giá trị cốt lõi của Android gồm sự tự do, khả năng tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng đã thu hút mọi người đến với hệ sinh thái này. Đó là những người không muốn các rào cản mà Apple sinh ra, vì vậy họ không cần Android ngày càng trở nên giống Apple hơn. Samsung và Google cần hợp tác để xây dựng một hệ sinh thái hoạt động đồng bộ, thay vì tạo ra những bức tường ngăn cách người dùng. Chỉ khi đó, Android mới có thể trở lại với vị thế của một lựa chọn thay thế iPhone thực sự cho người dùng.