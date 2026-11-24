Cuộc sống xê dịch của Angelina Jolie

Angelina Jolie dành nhiều thời gian sống ở nước ngoài sau khi bán biệt thự ở Los Angeles (Mỹ) ẢNH: AFP

Tháng 9.2026, Angelina Jolie gây chú ý khi bán biệt thự ở Los Angeles (Mỹ) với giá gần 25 triệu USD. Quyết định được nữ diễn viên đưa ra khi các con của cô đều đã đến tuổi trưởng thành, dần sống tự lập trong khi Jolie từ lâu đã mong muốn rời cuộc sống hào nhoáng, nhộn nhịp ở Hollywood để đặt chân đến những vùng đất khác nhau trên thế giới.

Theo People, thời gian qua Angelina Jolie bận rộn với những hoạt động ở nước ngoài. Hôm 11.11 vừa qua, nữ diễn viên đã tham dự một hội thảo ở Philippines. Ít ngày sau đó, truyền thông Campuchia đăng tải tin tức về chuyến đi kín tiếng của minh tinh 51 tuổi đến nước này. Trong thời gian ở xứ sở chùa tháp, cô tham quan bảo tàng, gặp gỡ nhà sư đồng thời ghé một số địa điểm nổi tiếng. Sao phim Maleficent chia sẻ cô luôn cảm thấy đất nước, con người nơi đây luôn nồng ấm, cởi mở. "Khi đặt chân đến một số nơi, bạn sẽ cảm thấy như đang ở nhà vậy", Jolie bày tỏ.

Nữ diễn viên 51 tuổi dự một sự kiện công chiếu phim ở Los Angeles (Mỹ) vào đầu tháng 11 vừa qua ẢNH: AFP

Campuchia vốn là một đất nước đặc biệt với Angelina Jolie. Mối liên hệ của cô với quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu từ năm 2000 khi nghệ sĩ quay phim Lara Croft: Tomb Raider. Đến năm 2002, cô nhận nuôi con trai cả Maddox từ một trại trẻ mồ côi ở đây. Về sau, nữ diễn viên thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên con trai, tập trung vào bảo tồn, phát triển cộng đồng. Năm 2004, nữ diễn viên được vinh dự trao quốc tịch Campuchia. Hiện tại, đây là một trong những điểm dừng chân thường xuyên của cô.

Bên cạnh lối sống xê dịch, Angelina Jolie đang tập trung vào việc mở rộng hoạt động của Atelier Jolie (không gian sáng tạo, hãng thời trang bền vững được cô thành lập năm 2023 tại New York) ở quốc tế. People tiết lộ vào năm 2027, chương trình lưu trú sáng tạo của Atelier Jolie sẽ được triển khai tại Campuchia, hợp tác với Quỹ Maddox và một tổ chức phi lợi nhuận.

Angelina Jolie và kế hoạch rời xa cuộc sống ở Mỹ

Angelina Jolie mong muốn được đi đến những nơi mình muốn thay vì sống cố định ở một thành phố ẢNH: AFP

Trong quá khứ, Angelina Jolie từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sống ở nước ngoài. Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên ở Los Angeles (Mỹ) trong gia đình theo đuổi nghệ thuật đồng thời cô cũng có sự nghiệp rực rỡ tại đây. Tuy nhiên, mỹ nhân phim Ông bà Smith không muốn mãi gắn bó với nơi này. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi 2024, minh tinh 7X chia sẻ cô vẫn buộc phải sống ở đây do cuộc ly hôn với Brad Pitt và các con chưa trưởng thành. "Nhưng ngay khi các con tròn 18 tuổi, tôi sẽ có thể rời đi", Jolie cho hay.

Trên tạp chí L'Officiel hồi tháng 9.2026, khi được hỏi về nơi mà cô dự định sống trong tương lai, nữ diễn viên cho biết mình không ở New York hay Los Angeles mà sẽ sống ở ngoài nước Mỹ nhiều hơn. "Ý tưởng là tôi sẽ đến thăm những địa điểm khác nhau trên khắp thế giới, gặp gỡ các nghệ sĩ và những người làm nghề thủ công tại địa phương. Tôi dự định sẽ quay trở lại với những công việc thực tế, trực tiếp hơn cùng quỹ của mình tại Campuchia, cũng như tiếp tục các hoạt động thực địa", cô chia sẻ.

Thời gian qua, minh tinh 7X vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện phim ảnh ẢNH: AFP

Angelina Jolie nhấn mạnh bản thân không thực sự có kế hoạch chọn một nơi cố định để sống. Ngôi sao 7X muốn có một ngôi nhà làm nơi sinh hoạt chính cho gia đình, nơi lưu giữ những món đồ của mẹ và ảnh gia đình. Trong khi đó, bản thân nữ diễn viên muốn sống kiểu "nay đây mai đó", tự do dịch chuyển trong một thời gian. "Ngôi nhà của tôi ở Campuchia cũng sẽ trở thành một không gian lưu trú sáng tạo trong vài tháng mỗi năm, dành cho việc gìn giữ và phát huy văn hóa Khmer", bà mẹ 6 con nói thêm.

Bên cạnh đó, Angelina Jolie dự định dành thời gian thăm hỏi các thành viên trong gia đình ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Lối sống xê dịch không đồng nghĩa với việc Angelina Jolie rời xa màn ảnh. Nữ diễn viên vẫn còn một số dự án phim, trong đó có hai phim Anxious People và Sunny chưa được ra mắt.