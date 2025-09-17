Anh bắt 4 người vì trình chiếu ảnh ông Trump và tỉ phú ấu dâm Epstein

Trong một tuyên bố ngày 17.9, cảnh sát Anh cho biết đã bắt 4 người vì cáo buộc có hành vi truyền thông ác ý sau khi "trình chiếu trái phép" tại Lâu đài Windsor. Bốn người này hiện vẫn bị giam giữ, theo Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được chiếu trên bức tường của Lâu đài Windsor, Anh hôm 16.9.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, những người biểu tình ngày 16.9 giương cao một biểu ngữ lớn có hình ảnh của ông Trump và ông Jeffrey Epstein gần Lâu đài Windsor, và sau đó chiếu một số hình ảnh của cả 2 người lên một trong những tòa tháp của lâu đài.

"Chúng tôi sẽ mạnh tay đối với bất kỳ hoạt động trái phép nào xung quanh Lâu đài Windsor", cảnh sát trưởng Felicity Parker khu vực Thames Valley cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh tối 16.9. Ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ được Vua Charles III của Anh tiếp đón tại Lâu đài Windsor trong ngày 17.9.

Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hôm 8.9 đã công khai một bức thư mừng sinh nhật được cho là của ông Trump viết cho ông Epstein hơn 20 năm trước. Nhà Trắng đã phủ nhận tính xác thực của bức thư này.

Bức thư cũng được chiếu lên Lâu đài Windsor, cùng với hình ảnh các nạn nhân của ông Epstein, các đoạn tin tức về vụ án và báo cáo của cảnh sát.

Tỉ phú Epstein bị bắt tại New York hồi tháng 7.2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên. Tại thời điểm đó, ông Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, vị tỉ phú này đã treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8.2019.

Ông Trump, là bạn cũ của ông Epstein, khẳng định đã cắt quan hệ với vị tỉ phú này vì mâu thuẫn kinh doanh.