Chiều 26.11, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, hội đàm với ông Anton Demidov, Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất, Trưởng đoàn đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất.

Thúc đẩy giao lưu thanh niên

Tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức (16.11), đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Anton Demidov, tiếp nối những trao đổi và cam kết hợp tác giữa hai tổ chức tại cuộc gặp năm 2024.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định nhân dân và thanh niên Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm ông Anton Demidov ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được củng cố, anh Bùi Quang Huy cho rằng, các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực thanh niên, hai tổ chức đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước. Tuy nhiên, hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Liên bang Nga.

Anh Bùi Quang Huy tại hội đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành chương trình thường xuyên, thiết thực; thúc đẩy giao lưu thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ, kết nối cơ sở giáo dục, hợp tác nghiên cứu khoa học và phổ biến ngôn ngữ của nhau.

Hai bên cũng định hướng đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Tại hội đàm, hai bên tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất, tạo khuôn khổ thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác ẢNH: ĐĂNG HẢI

Khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới

Trao đổi tại hội đàm, ông Anton Demidov cảm ơn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đón tiếp chu đáo, tổ chức các hoạt động cho đoàn đại biểu Nga, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tình cảm, sự quan tâm dành cho Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga thống nhất.

Ông cho biết, sau các cuộc gặp và trao đổi từ năm 2024, chuyến thăm của đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tới Moskva và Saint Petersburg năm 2025, hai tổ chức đã từng bước thúc đẩy các ý tưởng hợp tác, tiến tới ký kết thỏa thuận hôm nay. Đây là khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới.

Ông Anton Demidov đề xuất hai bên sớm xây dựng kế hoạch hoạt động chung, xác định thời hạn và trách nhiệm cụ thể, tập trung tổ chức hội thảo giáo dục, trao đổi đoàn, dự án tình nguyện, văn hóa; tăng cường kết nối các tổ chức thanh niên địa phương, trường đại học và cộng đồng tình nguyện.

Đặc biệt, ông Anton Demidov đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nga, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, các trường đại học kỹ thuật Việt Nam với những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu của Nga. Đồng thời, mong muốn Thành đoàn Hà Nội tăng cường kết nối với Chi nhánh Moskva của Đội Cận vệ trẻ, mở rộng giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức thanh niên địa phương.