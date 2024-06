Anh Bùi Quang Huy thăm động viên công nhân đang xây dựng đường dây 500 kV

Sáng 6.6, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công nhân, TNTN đang xây dựng, hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, qua địa bàn xã Triệu Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).



Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng TNTN MINH HẢI

Dù trời mưa nhưng anh Huy cùng đoàn công tác đã đi bộ, leo lên khu vực đồi xung quanh các cột điện của đường dây 500 kV để thăm hỏi, tặng quà cho TNTN và cho công nhân đang kéo dây.

Tại các điểm đến thăm, anh Bùi Quang Huy đã chia sẻ với lực lượng công nhân đang kéo dây điện, và lực lượng TNTN đang chặt cây, dọn đường để kéo dây điện, khi phải đối mặt với những khó khăn, lúc thì nắng gắt, lúc mưa rào.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho lực lượng TNTN đang hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV đoạn qua xã Triệu Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa)

"Việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc quan trọng, cấp bách, do vậy, chúng ta đã nhanh thì cần nhanh hơn, đã an toàn thì cần an toàn hơn, và "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án lớn của quốc gia", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng vào lực lượng thanh niên, là lực lượng xung kích để hỗ trợ hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày 30.6.

"Thủ tướng rất quan tâm, rất kỳ vọng vào sự tham gia của thanh niên. Đương nhiên công việc này rất vất vả, vì vất vả nên mới giao cho thanh niên. Trên tinh thần đấy chúng ta phải phát huy sức mạnh của mình, phát huy tinh thần không ngại mưa nắng. Mưa cũng làm, nắng cũng làm, đấy mới là tinh thần vượt nắng, thắng mưa. Chúng ta đã nhanh thì nhanh hơn, đã an toàn thì an toàn hơn. Nếu được, không chờ đến 30.6, địa bàn nào xong thì xong luôn", anh Huy cho hay.

Lực lượng TNTN H.Hậu Lộc chặt cây tạo đường để công nhân kéo dây điện MINH HẢI

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động 1.500 thanh niên hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV MINH HẢI

Anh Huy cũng đánh giá cao Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập các đội hình TNTN, và còn bố trí cả đội hình dự bị để sẵn sàng hỗ trợ những nơi cần lực lượng; đánh giá cao tinh thần của Đoàn thanh niên H.Hậu Lộc, khi đưa ra quyết tâm đến 15.6 sẽ hoàn thành các công việc mà thanh niên đảm nhận.

Anh Huy lưu ý, lực lượng TNTN trong quá trình hỗ trợ thực hiện dự án cần nhanh, dứt khoát, quyết liệt, nhưng nhanh phải an toàn.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi công nhân đang kéo dây điện của đường dây 500 kV mạch 3 MINH HẢI

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho công nhân thi công đường dây 500 kV mạch 3 MINH HẢI

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết sau khi rà soát những công việc mà dự án cần, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thành lập 75 đội hình TNTN, với số lượng 1.500 thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng dự. Trong đó, 33 đội hình hỗ trợ vận chuyển, lắp ghép, kéo dây; 22 đội hình hỗ trợ phân luồng giao thông khi công nhân kéo dây qua các tuyến đường giao thông; 20 đội hình là sinh viên các trường đại học, cao đẳng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần.

Từ 4 - 6.6, hàng trăm đoàn viên thanh niên ở tỉnh Thanh Hóa đã ra quân phát quang tuyến đường để công nhân kéo dây; hỗ trợ nhiều gia đình di dời tài sản; trao tặng quà cho công nhân.