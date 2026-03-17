Ảnh cưới ở công trường 'gây sốt': Cô gái vượt 2.000 km về miền Tây làm dâu

Bộ ảnh cưới ở công trường không có trang phục lộng lẫy hay bối cảnh sang trọng. Cô dâu, chú rể ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa máy mọc, vật liệu xây dựng nơi cả hai gắn bó mỗi ngày. Những khung hình giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười, chính sự mộc mạc đó đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ ảnh.



Bộ ảnh của chị Xâm và anh Kha được mọi người yêu thích ẢNH: COTECCONS

Tài khoản Nguyễn Nga bình luận: "Bộ ảnh ấn tượng quá, chúc hai bạn mãi hạnh phúc". Bạn Thu Hà viết: "Cô dâu chắc yêu sự nỗ lực vượt qua mưa gió, nắng rát ở công trường của chú rể. Hạnh phúc nhé hai bạn".

Nhân vật chính của bộ ảnh trên là cô dâu Nguyễn Thị Thanh Xâm (24 tuổi), quê ở phường Đồng Văn, Ninh Bình và chú rể là Lê Minh Kha (27 tuổi), quê ở xã Thạnh Phú, Vĩnh Long.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Xâm cho biết bộ ảnh cưới được chụp tại công trường APEC thuộc đặc khu Phú Quốc (An Giang). Cặp đôi hiện làm cùng một công ty, trong đó cô dâu là y tá còn chú rể là kỹ sư điện. Trước ngày cưới, đại diện công ty đã hỗ trợ cặp đôi thực hiện bộ ảnh ngay tại công trường như một món quà kỷ niệm dành cho đôi bạn trẻ.

Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22.3 ẢNH: COTECCONS

Theo chị Xâm, tháng 8.2024, hai người gặp nhau khi cùng tham gia một dự án tại Hà Nam (cũ). 4 tháng sau, họ chính thức quen nhau nhưng lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là yêu "cho vui", chưa từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, chị Xâm dần yêu thích môi trường làm việc nên quyết định tiếp tục tham gia dự án mới tại Phú Quốc. Anh Kha cũng chuyển theo dự án này, từ đó tình cảm của hai người ngày càng gắn bó và phát triển cho đến hiện tại.

Chị Xâm là y tá còn anh Kha là kỹ sư điện ẢNH: COTECCONS

Chị Xâm cho biết chị quê ở miền Bắc, còn chồng quê miền Tây nên khoảng cách giữa 2 gia đình lên đến gần 2.000 km. Nhà chị Xâm chỉ có 2 anh em, đây cũng là rào cản lớn nhất trong chuyện tình cảm.

"Ban đầu, ba mẹ mình không đồng ý vì lo con gái lấy chồng xa sẽ vất vả, hơn nữa anh ấy làm kỹ sư nên thường xuyên phải đi công trình. Tuy nhiên, anh luôn đối xử với mình rất chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và hứa sẽ cùng mình xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Dần dần, khi thấy được sự chân tình đó từ con rể, ba mẹ mình cũng bớt lo lắng và cuối cùng đồng ý", cô dâu chia sẻ.

Công việc tại công trường của anh Kha khá vất vả, áp lực. Tuy nhiên, mỗi khi trò chuyện và chia sẻ cùng chị Xâm, cả hai đều cảm thấy thoải mái, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Trong mắt chị Xâm, anh Kha là người rất tâm lý, luôn lắng nghe mọi tâm sự và khiến cô cảm thấy an tâm khi ở bên.

Chị Xâm cũng cho biết khi về thăm nhà bạn trai, cô cảm nhận được tình cảm yêu thương từ gia đình anh. "Ba mẹ anh rất quý mến mình. Sau khi mình trở lại công ty làm việc, mẹ anh thường gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, chị Xâm chia sẻ.

Với anh Kha, chị Xâm đôi khi khá ương bướng, trẻ con nhưng lại rất biết quan tâm và chăm sóc người yêu. Chỉ cần nhìn qua, chị cũng nhận ra khi anh đang mệt mỏi hay áp lực trong công việc. Chính sự tinh tế và chân thành ấy khiến anh càng trân trọng tình cảm chị dành cho anh.