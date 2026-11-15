'Ảnh đế' Trương Gia Huy đến Việt Nam: Có nhà sản xuất giới thiệu giúp tôi

Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026) diễn ra trong hai đêm 13 và 14.11 tại TP.HCM, quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim và đại diện các đài truyền hình trong khu vực.

Năm nay, giải thưởng ghi nhận 409 đề cử được chọn lọc từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi, thuộc 74 hạng mục đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội đồng giám khảo gồm 60 thành viên hoạt động trong ngành truyền hình châu Á - Thái Bình Dương. Trong hai đêm trao giải, ban tổ chức lần lượt vinh danh 48 giải thưởng thuộc các nhóm tin tức, phi hư cấu, thể thao, hoạt hình, giải trí và kỹ thuật; cùng 26 giải thưởng dành cho phim truyện, diễn xuất, livestream và âm nhạc.

Các hạng mục âm nhạc và biểu diễn trực tuyến cũng ghi nhận nhiều nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Đáng chú ý, ảnh đế Hồng Kông Trương Gia Huy vượt qua các đề cử để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Justice is mine. Sự xuất hiện của nam diễn viên tại TP.HCM cũng thu hút giới truyền thông và người hâm mộ.

Trương Gia Huy nghĩ tới việc nghỉ hưu

Bên lề lễ trao giải, ảnh đế Trương Gia Huy gây bất ngờ khi tiết lộ từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh. Tuy nhiên, khi được hỏi điều gì khiến ông vẫn chưa thể rời xa diễn xuất, nam diễn viên đồng thời chia sẻ góc nhìn về trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, ấn tượng với con người Việt Nam và khả năng tham gia một dự án phim Việt trong tương lai.

Diễn viên Trương Quốc Huy chia sẻ góc nhìn về sự chuyển mình của điện ảnh, truyền hình châu Á và hành trình làm mới bản thân sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật ẢNH: D.T

Trương Gia Huy sinh năm 1964 tại Hồng Kông, tên tiếng Anh là Nick Cheung. Trải qua hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, xây dựng sự nghiệp bằng khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ tay cờ bạc hài hước, giang hồ trọng nghĩa đến cảnh sát, sát thủ và những nhân vật mang nội tâm phức tạp. Ông từng gây chú ý với vai Hóa Cốt Long trong Vua bịp đại chiến Las Vegas (1998) đóng cùng Lưu Đức Hoa, trước khi chuyển mình sang dòng phim hình sự, tâm lý với Đại sự kiện (2004), Xã hội đen (2005), Sát thủ lưu vong (2006), Xin đừng gác máy (2008). Đặc biệt, vai sát thủ Hồng Kinh trong Nhân chứng (2008) đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim Tượng và Kim Mã. Sau đó, Trương Gia Huy tiếp tục khẳng định thực lực qua Kẻ chỉ điểm (2010), Đêm tàn (2012) và Võ đài tranh đấu (2013). Trong Võ đài tranh đấu, ông hóa thân thành Trình Huy, cựu võ sĩ quyền anh tìm cách trở lại võ đài MMA sau những biến cố cuộc đời, phim mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng lần thứ hai. Những năm tiếp theo, nam diễn viên góp mặt trong Sứ mệnh nội gián (2016), Bão trắng (2013), Nhân chứng thầm lặng (2019), Liêm chính phong vân (2019), Bạo liệt điểm (2023) và Tái sinh (2024)... Về đời tư, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà gắn bó hơn 30 năm, không chỉ giữ được cuộc hôn nhân bền vững mà còn xây dựng một gia đình ấm áp, trở thành hình mẫu lý tưởng của showbiz Hoa ngữ.