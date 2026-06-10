Trương Gia Huy hé lộ bí mật phía sau hành trình theo đuổi Quan Vịnh Hà

Mới đây, nam diễn viên Trương Gia Huy đã có cuộc trò chuyện với người bạn thân lâu năm Ngô Đại Duy và lần đầu kể lại chi tiết quá trình theo đuổi Quan Vịnh Hà, người bạn đời gắn bó với anh suốt hơn hai thập kỷ. Theo chia sẻ của Trương Gia Huy, chuyện tình của anh và Quan Vịnh Hà thực chất có sự góp phần không nhỏ từ Ngô Đại Duy, người đã đóng vai trò "ông mai" giúp cả hai tiến đến với nhau.

Chuyện tình bắt đầu từ phim trường ở Canada

Thời điểm gặp gỡ, Quan Vịnh Hà đã là ngôi sao nổi tiếng trong khi Trương Gia Huy vẫn đang chật vật xây dựng sự nghiệp Ảnh: Chụp màn hình phim The Legendary Four Aces

Năm 1992, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà cùng tham gia bộ phim truyền hình Spirit Of The Dragon tại Canada. Thời điểm đó, Quan Vịnh Hà đã là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của đài truyền hình ATV, trong khi Trương Gia Huy vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và chưa có nhiều thành tựu nổi bật.

Trong thời gian làm việc xa nhà, Trương Gia Huy dần nảy sinh tình cảm với Quan Vịnh Hà bởi tính cách chân thành và giản dị của cô. Tuy nhiên, do cảm thấy khoảng cách về danh tiếng và vị thế giữa hai người quá lớn, nam diễn viên không đủ tự tin để bày tỏ tình cảm.

Ngô Đại Duy là người sớm nhận ra điều đó. Một ngày nọ, Trương Gia Huy tìm đến bạn thân để tâm sự và thừa nhận mình có tình cảm với Quan Vịnh Hà nhưng không biết phải làm thế nào. Sau khi nghe câu chuyện, Ngô Đại Duy liên tục động viên anh mạnh dạn thổ lộ tình cảm thay vì tiếp tục chần chừ.

Chỉ hai ngày sau, Trương Gia Huy vui mừng báo tin cho bạn rằng Quan Vịnh Hà cũng có tình cảm với mình. Khi Ngô Đại Duy hài hước nhận mình là "người mai mối", Trương Gia Huy bật cười phủ nhận. Tuy nhiên, Ngô Đại Duy cho rằng nếu không có người thúc đẩy, với tính cách khá kín đáo của Trương Gia Huy, mọi chuyện có lẽ đã diễn ra theo hướng khác. Từ đó, cả hai bắt đầu mối tình kéo dài suốt 11 năm.

Cuộc sống bình yên sau ánh hào quang

Sau hơn một thập kỷ yêu nhau, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2003. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người mở lời về chuyện hôn nhân không phải Trương Gia Huy mà chính là Quan Vịnh Hà.

Nam diễn viên nhớ lại rằng thời điểm đó, cả hai đều bận rộn với công việc đến mức ngay cả những thùng đồ sau khi chuyển nhà cũng chưa có thời gian sắp xếp. Trong một ngày bình thường như bao ngày khác, Quan Vịnh Hà bất ngờ đề nghị cả hai kết hôn và sinh con. Trước lời đề nghị của bạn gái, Trương Gia Huy lập tức đồng ý và cả hai nhanh chóng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Sau hơn 20 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được cuộc hôn nhân bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: Chụp màn hình phim The Legendary Four Aces

Sau khi kết hôn, Quan Vịnh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô sinh con gái đầu lòng là Trương Đồng và tập trung chăm sóc tổ ấm. Hiện con gái của cặp đôi đã 20 tuổi. Trương Gia Huy thừa nhận bản thân luôn rất lo lắng cho con, nhưng đồng thời cũng cố gắng giữ thái độ cởi mở và tôn trọng lựa chọn của con gái. Theo nam diễn viên, anh muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi như bạn bè với con, dù đôi khi điều đó không hề dễ dàng.

Anh cũng tiết lộ con gái từng bày tỏ mong muốn trở thành một nhà văn trong tương lai. Tuy nhiên, Quan Vịnh Hà cho rằng nghề viết khó đảm bảo cuộc sống ổn định nên đã khuyên con cân nhắc kỹ trước khi theo đuổi con đường này.

Những năm gần đây, Quan Vịnh Hà gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí và duy trì cuộc sống kín tiếng. Mới đây, một số khán giả bắt gặp Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà dùng bữa tại một nhà hàng ở Hồng Kông. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai xuất hiện với trang phục giản dị và phong thái đời thường.

Trước đó không lâu, hình ảnh cặp đôi cùng tham dự một đêm nhạc cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Dù đã bước sang tuổi 61, Quan Vịnh Hà vẫn được nhiều người khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng và gương mặt ít dấu vết thời gian.

Hiện Trương Gia Huy vẫn tích cực tham gia các dự án điện ảnh, trong khi Quan Vịnh Hà lựa chọn cuộc sống bình lặng bên gia đình. Sau hơn 20 năm chung sống, chuyện tình của cặp đôi vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ như một trong những cuộc hôn nhân bền vững của làng giải trí Hồng Kông.