Lương Thế Thành: Tôi xin phép vợ khi đóng cảnh tình cảm với Thanh Hằng

Sau khi gây chú ý với vai diễn trong Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành tiếp tục hội ngộ khán giả với dự án Mesdames Thanh Sắc, dự kiến ra rạp ngày 19.6. Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật tại Sài Gòn thập niên 1960, quy tụ dàn diễn viên như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Khane Nguyễn…

Lương Thế Thành tiết lộ về vai diễn mới

Trong Mesdames Thanh Sắc, Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng, người đàn ông đứng giữa người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn mong muốn thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn gai góc hơn.

“Hơn 20 năm qua, khán giả quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế. Vì vậy hiện tại tôi rất khao khát những vai có nội tâm nặng hơn để bộc lộ khả năng diễn xuất”, anh bày tỏ. Theo Lương Thế Thành, Bá Dũng là nhân vật ít thoại nhưng có nhiều đấu tranh tâm lý. Phần lớn cảm xúc đều phải thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm nội tâm.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng nhân vật này giống với vai diễn trong Bóng ma hạnh phúc của nam diễn viên không chỉ ở cái tên mà còn ở hoàn cảnh khi vướng vào mối tình tay ba. Theo chồng Thúy Diễm, sự trùng hợp này thú vị đến mức “cuộc đời làm nghề của tôi chưa bao giờ có”.

Lương Thế Thành chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, 2 nhân vật này cũng có nhiều điểm hoàn toàn khác nhau, về thời kỳ sinh sống, về tính cách lẫn tình cảnh trong phim. Tôi tin với nhân vật Bá Dũng của Mesdames Thanh Sắc, khi xem xong mọi người sẽ cảm thấy thương nhiều hơn, đồng cảm hơn”.

Nam diễn viên cũng không ngần ngại thừa nhận đóng với Thanh Hằng khó hơn, áp lực hơn so với Hồng Ánh. Giải thích về điều này, Lương Thế Thành kể trước đó, anh và đàn chị từng hợp tác ở sân khấu kịch, đóng chung phim Mùi ngò gai nên có sự thấu hiểu trong cách làm việc.

Còn với Thanh Hằng, vì là lần đầu kết hợp nên bản thân nam nghệ sĩ chưa hiểu được tính cách, những mong muốn của đồng nghiệp. Thời gian đầu, chồng Thúy Diễm không tránh khỏi áp lực, nhưng sau đó, anh dần kết nối với bạn diễn, nhờ vậy mà việc thực hiện các cảnh quay dễ dàng hơn.

“Trong phim chúng tôi có những cảnh tình cảm, xung đột với nhau khá nhiều và tâm lý cũng khá nặng. Cho nên tôi phải làm sao để 2 người có thể hiểu nhau. Tôi dành thời gian ở phim trường tâm sự, nói chuyện giúp cả 2 thoải mái khi làm việc chung. Thời gian đầu cũng khó vì chúng tôi chưa quen nhịp, nhưng dần dần về sau, sự thấu hiểu nhiều hơn thì mọi thứ trơn tru hơn”, anh chia sẻ.

Về những phân đoạn tình cảm, Lương Thế Thành nói anh và Thanh Hằng đều đã có gia đình, song cũng là những diễn viên chuyên nghiệp nên hiểu rằng đây là tính chất công việc. Sao nam 8X thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề: “Mình làm vì vai diễn, dự án này. Đã là diễn viên, tôi chấp nhận yêu cầu của đạo diễn nên khi thể hiện những cảnh tình cảm, chúng tôi có áp lực nhưng không đến nỗi không tìm được tiếng nói chung”.

Đóng cảnh nóng với diễn viên nữ, Lương Thế Thành bật mí đã xin phép vợ. Tiêu chí của anh và Thúy Diễm từ xưa đến nay là khi nhận bất kỳ kịch bản nào là đều chia sẻ với nhau. Nhờ đó, họ tìm ra cách diễn phù hợp dưới sự đồng hành, góp ý của người bạn đời.

“Tính tôi khi đã làm việc thì sẽ hết mình. Đã nhận một vai diễn, tôi làm tất cả để nhân vật hay nhất có thể, để đạo diễn thấy tự hào khi mời mình cho dự án đó. Hầu như những yếu tố trong kịch bản tôi đều làm việc với đạo diễn, nhà sản xuất nhằm tìm hướng đi hay nhất để công việc dễ dàng hơn. Đây là cách làm việc của tôi từ xưa đến giờ”, anh bộc bạch thêm.