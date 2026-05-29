'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang tiết lộ hôn nhân bên chồng nhạc sĩ

Hoàng Trang và Nguyễn Đông gắn bó, đồng hành cùng nhau cả trong âm nhạc và cuộc sống Ảnh: BTC

Cặp đôi "chàng đàn - nàng hát" Hoàng Trang và Nguyễn Đông được khán giả biết đến như một "hiện tượng nhạc Trịnh". Hoàng Trang với giọng hát mộc mạc mà sáng, vang cùng tiếng đàn guitar của Nguyễn Đông đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo và đi vào lòng khán giả. Những màn biểu diễn nổi bật của cặp đôi là các ca khúc nhạc Trịnh như Ta thấy gì đêm nay, Một cõi đi về, Ở trọ, Cát bụi... và các ca khúc nhạc xưa khác. Ngoài giọng hát và tiếng đàn hòa quyện, chuyện tình đẹp hơn 10 năm của cặp đôi này cũng khiến dân mạng "rung rinh".

Hoàng Trang từng giận không liên lạc suốt 2 năm

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son, ca sĩ Hoàng Trang và nhạc sĩ Nguyễn Đông khiến nhiều khán giả thích thú khi kể lại hành trình gắn bó suốt 16 năm. Chia sẻ trong chương trình, Nguyễn Đông kể lại cơ duyên gặp gỡ đầy đặc biệt giữa anh và vợ. Thời điểm đó, anh từng trải qua giai đoạn chán nản trong cuộc sống và thường xuyên lui tới Làng du lịch Bình Quới (TP.HCM) để tìm sự bình yên. Trong một lần tình cờ, Nguyễn Đông nghe thấy giọng hát trong trẻo của một cô bé hát nhạc Trịnh khiến anh yêu thích. Khi ấy, Hoàng Trang mới chỉ 12 tuổi.

Hoàng Trang tiết lộ gặp chồng từ khi cô mới 12 tuổi, từng được cho bánh để rủ tham gia chung nhóm nhạc Ảnh: BTC

"Giọng hát của Trang rất hay và lạ. Hồi ấy Trang nhỏ xíu, đen nhẻm nhưng giọng hát rất hay. Từ đó, mỗi tuần tôi đều lấy xe máy chạy từ nhà tới đó khoảng 25 km để nghe bé hát. Đến năm sau, tôi mới lập một nhóm nhạc. Tôi thấy giọng hát của Hoàng Trang không thể thiếu trong nhóm nên tìm cách mua bánh cho rồi rủ Trang tham gia biểu diễn. Không hiểu sao vừa đưa bánh là Trang nhận liền luôn", Nguyễn Đông kể. Về phía Hoàng Trang, nữ ca sĩ cho biết lý do khiến cô nhận lời tham gia nhóm nhạc chỉ đơn giản vì thích hát. Cô chia sẻ thêm: "Lúc đó tôi thấy anh Đông khá hiền và nhút nhát. Khi nói chuyện với tôi, anh còn rất bẽn lẽn dù lớn tuổi hơn tôi nhiều. Vậy nên tôi có cảm giác an tâm vì anh này hiền, nhìn thư sinh. Bên cạnh đó, tôi đi đâu cũng có mẹ đi theo nên an tâm hơn".

Từ tình bạn chung nhóm nhạc, Hoàng Trang cho biết họ từng có lần tranh cãi gay gắt do bất đồng quan điểm sống cũng như tư duy âm nhạc. Sau đó, cả hai cắt đứt liên lạc hoàn toàn, Hoàng Trang cũng không đi hát. Phải đến 2 năm sau, khi Nguyễn Đông thực hiện một đêm nhạc, anh chủ động nhắn tin mời Hoàng Trang đến dự. Ban đầu, nữ ca sĩ vẫn còn giận, không muốn gặp anh, nhưng sau đó vẫn nhận lời vì muốn gặp lại các bạn cũ trong nhóm nhạc. Nhờ đó, mối quan hệ của họ mới được hàn gắn và tình cảm mới dần phát triển. Sau nhiều sóng gió, cả hai quyết định về chung một nhà hồi cuối năm 2025.

Cặp đôi chia sẻ về chặng đường đồng hành 16 năm và cuộc sống hôn nhân hiện tại Ảnh: BTC

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Hoàng Trang cho biết chồng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Nếu trước đây Nguyễn Đông là người nóng tính, ít kiên nhẫn lắng nghe ý kiến người khác, thì hiện tại anh trở nên điềm đạm, luôn lo nghĩ và quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn. Tuy nhiên, sự chu toàn của ông xã đôi khi khiến nữ ca sĩ cảm thấy mình được bao bọc như một đứa trẻ. Chính vì thế, Hoàng Trang cũng mong chồng bớt ôm đồm, lo nghĩ quá nhiều để tránh tự tạo áp lực cho bản thân.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Đông cho biết vợ là người sống cảm xúc, thường không suy nghĩ quá sâu xa khi làm điều gì. Mỗi khi xảy ra chuyện, Hoàng Trang dễ buồn và căng thẳng trong thời gian dài, khiến anh luôn lo lắng. Nam nhạc sĩ thừa nhận bản thân nhiều lúc muốn "rào trước" mọi việc để bảo vệ vợ, nhưng cũng sợ điều đó khiến cô cảm thấy anh gia trưởng, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Anh hy vọng bà xã sẽ cởi mở và chia sẻ với mình nhiều hơn trong cuộc sống.