Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên chồng là doanh nhân Đức Hải. Cả hai vừa có chuyến du lịch cùng nhau, không ngại dành những cử chỉ tình cảm trước ống kính. Kèm theo loạt ảnh mới, nàng hậu 8X còn có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân ở thời điểm hiện tại.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Jennifer Phạm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân và các con ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Jennifer Phạm mở đầu bài viết bằng dòng chia sẻ hài hước: “Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng, để mọi người biết tụi mình còn chơi với nhau”. Trong bức ảnh được chia sẻ, Hoa hậu châu Á tại Mỹ gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ dù đã ngoài 40 tuổi. Cô và người bạn đời dành thời gian này để nghỉ ngơi, sau giai đoạn tất bật với công việc và chăm sóc gia đình.

Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Jennifer Phạm

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ cô và doanh nhân Đức Hải ở với nhau đủ lâu mới hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao. Thay vào đó, người đẹp 8X quan niệm: “Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình, từ những ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì cả”.

Cuối bài viết, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 cũng dành những lời có cánh khi nói về chồng doanh nhân. Cô nhắn nhủ đến anh: “Cảm ơn vì sau bao nhiêu năm mình vẫn là người yêu, người bạn và là đồng minh sống sót qua những cơn thất thường của nhau”.

Sau hơn 20 năm đăng quang, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ trẻ trung nhờ tích cực chăm sóc bản thân và rèn luyện thể thao ẢNH: LÊ THIỆN VIỄN

Chia sẻ của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tổ ấm viên mãn của Jennifer Phạm ở hiện tại. Bên cạnh đó, một số khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc trẻ trung của cô dù đã là “mẹ 4 con”. Thậm chí, cô còn được nhận xét ngày càng nhuận sắc so với thời điểm đăng quang cách đây 20 năm.

Ở tuổi ngoài 40, Jennifer Phạm nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Ngoài việc dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật như làm MC, chấm thi nhan sắc, cô vẫn ưu tiên việc chăm sóc các con. Jennifer Phạm chia sẻ: “Có những ngày đứng trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả, có những ngày chỉ đối diện với chính mình. Nhưng dù ở đâu, tôi vẫn chọn giữ một nguồn năng lượng rõ ràng: điềm tĩnh - chủ động - và có trách nhiệm với từng lời mình nói ra”.

Theo Jennifer Phạm, làm MC không chỉ là vai trò dẫn chương trình mà xa hơn, đó còn là nghệ thuật của sự kết nối. Cô bày tỏ quan điểm: “Người phụ nữ hiện đại không cần phải nói quá nhiều. Cách cô ấy xuất hiện, cách cô ấy làm chủ không gian… đã là câu trả lời”.

Trong một chương trình, khi nói về cuộc sống hôn nhân, người đẹp sinh năm 1985 thừa nhận bản thân thỉnh thoảng vẫn ghen nhưng chỉ ở mức 2 - 3 điểm. Bởi cô quan niệm: “Ghen là hương vị của tình yêu nhưng đừng để nó là mồi lửa thiêu đốt tình yêu của chúng ta".