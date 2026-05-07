‘Cô gái hát nhạc Trịnh’ Hoàng Trang mang cảm xúc đặc biệt đến ‘Sống đẹp’

Cặp đôi "chàng đàn - nàng hát" Nguyễn Đông - Hoàng Trang được khán giả biết đến như một "hiện tượng nhạc Trịnh" nhờ những màn kết hợp giàu cảm xúc. Những tiết mục biểu diễn như Ta đã thấy gì trong đêm nay, Bây giờ còn nhớ hay không, Một cõi đi về, Ru tình… khi được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tiết mục đầy dư âm của Hoàng Trang - Nguyễn Đông

Mới đây, Hoàng Trang và Nguyễn Đông gây chú ý khi góp mặt trong lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI do Báo Thanh Niên tổ chức. Trong chương trình, cả hai cùng thể hiện ca khúc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong sự cổ vũ của các khách mời tại sự kiện. Không chỉ là một tiết mục văn nghệ, phần trình diễn còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng”.

Hoàng Trang - Nguyễn Đông trình diễn trong lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI Ảnh: Độc Lập

Hoàng Trang bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI. Càng vui hơn, nữ ca sĩ lại được thể hiện một sáng tác đầy ý nghĩa của Trịnh Công Sơn. “Có một câu hát mà tôi rất tâm đắc, đó là 'những khi chiều tới, cần có một tiếng cười/Để ngậm ngùi theo lá bay/Rồi nước cuốn trôi/Rồi nước cuốn trôi'. Mong rằng ai nghe và yêu thích bài hát này sẽ tìm được những nụ cười tự nhiên, thoải mái trong cuộc đời của mình”, cô chia sẻ.

Về phía Nguyễn Đông, anh cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng các chương trình của Báo Thanh Niên. Với Sống đẹp lần VI, anh và Hoàng Trang mong muốn góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực, ý nghĩa đến cộng đồng. Tiếp lời, Hoàng Trang bộc bạch: “Với tôi, sống đẹp là biết chan hòa với mọi người, kết nối và gìn giữ những tình bạn, những mối thâm tình trong cuộc sống”.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Hoàng Trang cho biết cô và Nguyễn Đông đã có nhiều năm rong ruổi biểu diễn ở nhiều vùng miền trên khắp Việt Nam, nhờ đó tích lũy được không ít trải nghiệm đáng quý. “Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì quá lớn lao. Thay vào đó, tôi muốn dành thời gian nhìn lại chặng đường đã qua và tập luyện nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu không có sự rèn luyện thì con đường mình đi sẽ khó bền lâu. Bản thân tôi cũng có áp lực về việc ra sản phẩm mới, nên càng quyết tâm trau dồi để khi giới thiệu một dự án, đó sẽ là sản phẩm chỉn chu nhất có thể”, cô thổ lộ.

Hoàng Trang - Nguyễn Đông cảm kích trước thông điệp ý nghĩa mà cuộc thi Sống đẹp lan tỏa Ảnh: Độc Lập

Trong khi đó, Nguyễn Đông nói thêm trước khi xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, cả hai mong muốn có được một sản phẩm âm nhạc thực sự khiến cả hai hài lòng. Anh tâm sự: “Nhiều năm qua, chúng tôi cảm thấy mình còn nợ khán giả những sản phẩm mới. Nhiều anh chị hỏi khi nào có dự án tiếp theo. Cũng gần 6 năm rồi nhưng chúng tôi chưa có sản phẩm ưng ý. Có những lúc làm xong, nghe lại vẫn thấy chưa đủ hay nên quyết định chưa phát hành”.

Ngoài Hoàng Trang - Nguyễn Đông, sự kiện lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI còn có sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, hoa hậu Lương Thùy Linh…

Năm nay, với thông điệp Hành trình không giới hạn, cuộc thi hướng tới sự đa dạng trong cách thể hiện và đối tượng tiếp cận. Ngoài hai hạng mục Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng.

Đặc biệt, Sống đẹp lần VI cũng đánh dấu một cột mốc mới với Sống đẹp Award. Bên cạnh tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng và hơn hết là sự khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa.