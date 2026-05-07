Hoa hậu Lương Thùy Linh: Nhiều điều tử tế sẽ tạo nên một cộng đồng hạnh phúc

Chiều 7.5, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề Hành trình không giới hạn. Sự kiện có sự tham gia của đại diện ban tổ chức, ban giám khảo, các khách mời hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đông đảo sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Sau 5 mùa tổ chức, cuộc thi Sống đẹp đã trở thành cầu nối lan tỏa những câu chuyện tích cực và truyền cảm hứng trong cộng đồng. Bước sang mùa thứ 6, ban tổ chức chọn chủ đề Hành trình không giới hạn với mong muốn mở rộng cách thể hiện, đồng thời tạo cơ hội để nhiều đối tượng cùng tham gia và chia sẻ những giá trị sống đẹp.

Lương Thùy Linh mong muốn lan tỏa nhiều câu chuyện tử tế đến cộng đồng

Xuất hiện tại lễ phát động với vai trò giám khảo, hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô cảm thấy vui và vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình. Người đẹp nói những hoạt động cộng đồng cũng là hành trình cô kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm kể từ khi đăng quang.

Theo Lương Thùy Linh, điều khiến cô nhận lời tham gia chương trình chính là mong muốn dùng nguồn năng lượng tích cực và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thêm nhiều câu chuyện sống đẹp đến với giới trẻ. Nàng hậu tin rằng mỗi người đều có một điểm chung là lòng trắc ẩn, và đó cũng là nền tảng để bắt đầu hành trình sống đẹp.

Trong buổi giao lưu, người đẹp cho rằng các bạn trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển bản thân cũng như thực hiện những dự án ý nghĩa cho cộng đồng. Tuy nhiên, theo cô, trước khi nghĩ đến việc tạo ra những điều lớn lao cho xã hội, mỗi người cần hoàn thiện chính mình.

“Trước khi nghĩ đến việc sẽ cống hiến điều gì cho xã hội, các bạn trẻ cần cố gắng hoàn thiện bản thân mình trước: trang bị tri thức, rèn luyện đạo đức và trở thành một công dân tốt”, Lương Thùy Linh bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra, Lương Thùy Linh cũng chia sẻ quan điểm về khái niệm “sống đẹp”. Theo cô, nhiều người trẻ hiện nay vẫn nghĩ rằng sống đẹp là điều gì đó quá lớn lao hoặc phải tạo ra tác động thật mạnh mẽ mới có ý nghĩa. Tuy nhiên, cô cho rằng giá trị của sự tử tế không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ.

“Mỗi điều tử tế, dù nhỏ bé, khi được góp lại với nhau đều có thể tạo nên một cộng đồng hạnh phúc”, Lương Thùy Linh bộc bạch.

Khi được hỏi trong vai trò “cầm cân nảy mực”, cô sẽ ưu tiên một câu chuyện có sức lan tỏa mạnh hay một hành động âm thầm, bền bỉ, Lương Thùy Linh cho biết: “Một hành động có sức lan tỏa hay một hành động âm thầm, bền bỉ đều mang những vẻ đẹp riêng. Với tôi, điều đáng quý nhất là sự chân thật. Tôi nghĩ sự chân thành, chân thật cũng chính là điều tử tế đầu tiên”.

Hoa hậu cũng cho rằng cô mong muốn nhìn thấy những câu chuyện thật sự gần gũi, xuất phát từ trải nghiệm thực tế của các tác giả dự thi. Theo cô, chính sự chân thật sẽ tạo nên cảm xúc và khả năng lan tỏa bền vững hơn đối với cộng đồng.

Liên quan đến chủ đề Hành trình không giới hạn, Lương Thùy Linh kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục mở ra không gian để những câu chuyện đẹp được lắng nghe và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Người đẹp cho rằng lòng trắc ẩn và khả năng rung động trước những điều tử tế là những giá trị không có giới hạn - cũng chính là điều giúp con người kết nối với nhau bằng sự sẻ chia và yêu thương.