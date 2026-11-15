Cuộc sống của Minh Hằng trước khi trở lại điện ảnh

Minh Hằng đóng phim kinh dị

Sau khoảng 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung xây dựng tổ ấm cùng ông xã lớn hơn 10 tuổi, Minh Hằng mới nhận dự án Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ, đánh dấu lần đầu thử sức với thể loại kinh dị.

Chia sẻ về lựa chọn này, nữ diễn viên 8X cho biết hiện cô không còn quá đặt nặng việc phải đảm nhận vai chính mà mong muốn tìm kiếm những màu sắc mới trong diễn xuất. Theo Minh Hằng, sau nhiều năm gắn bó với nghề, cô nhận ra bản thân cần có những trải nghiệm đa dạng hơn thay vì tiếp tục đi theo lối diễn xuất quen thuộc. Dù ban đầu còn lo lắng về khả năng thể hiện nhân vật, đặc biệt khi phải thực hiện nhiều phân cảnh trước phông xanh, cô vẫn quyết định đón nhận thử thách.

Tạo hình của Minh Hằng trong phim điện ảnh Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ ẢNH: ĐPCC

Gia nhập làng giải trí đầu những năm 2000, Minh Hằng đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong làng giải trí Việt. Khởi đầu với vai trò ca sĩ, cô ghi dấu ấn qua những ca khúc được khán giả yêu thích như Một vòng trái đất, Sắc môi em hồng, Người vô hình…

Tuy nhiên, diễn xuất mới là lĩnh vực giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ 8X đến gần hơn với công chúng. Từ vai Phụng trong Gọi giấc mơ về, Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc đến những dự án điện ảnh như Bẫy ngọt ngào, Bao giờ có yêu nhau, Chị chị em em 2, Minh Hằng liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2018, tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Chị đẹp đạp gió 2024 và thử sức trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất phim.

Ở tuổi 39, bên cạnh vai trò làm mẹ và vun vén tổ ấm, Minh Hằng vẫn duy trì đam mê nghệ thuật, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới bản thân và tìm kiếm những dấu ấn mới trong sự nghiệp.