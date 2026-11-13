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    Nhật Kim Anh có áp lực khi đóng phim chung với Minh Hằng?

    Nhật Kim Anh có áp lực khi đóng phim chung với Minh Hằng?

    Minh Hy - An Mai
    Phim điện ảnh 'Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ' đánh dấu màn trở lại của Nhật Kim Anh và Minh Hằng sau thời gian dài vắng bóng tại phòng vé. Nữ diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh có nhiều trăn trở khi quyết định nhận vai cho tác phẩm này.

    Nhật Kim Anh lo lắng khi nhận phim

    Sau thời gian chuẩn bị, ê-kíp bộ phim Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ chính thức có buổi gặp gỡ truyền thông và khán giả vào ngày 12.11.

    Tại sự kiện, nhà sản xuất Tường Tâm, đạo diễn Jack Carry On cùng dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Phát La… trải lòng về hành trình gian nan khi thực hiện tác phẩm điện ảnh này. Giọng ca Mưa đã tạnh tiết lộ từng rất lo lắng lúc mới nhận lời tham gia. Vì sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh để lui về vun vén gia đình, cô e ngại khả năng diễn xuất của mình phần nào mai một.

    Nhật Kim Anh có áp lực khi đóng chung với Minh Hằng? - Ảnh 1.

    Đoàn phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ trong buổi giao lưu với báo chí

    ẢNH: ĐPCC

    Ở tác phẩm điện ảnh này, Nhật Kim Anh cũng có nhiều phân đoạn kịch tính với Minh Hằng và Rima Thanh Vy. Nữ diễn viên 8X chia sẻ đã biết Minh Hằng từ lâu nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai mới có cơ hội làm việc chung. Trên phim trường, Nhật Kim Anh và Minh Hằng thường trò chuyện rôm rả để tạo bầu không khí thoải mái. Nhật Kim Anh cũng không ngại tạo hình xấu hay lép vế nhan sắc so với giọng ca Một vòng trái đất.

    Tương tự Nhật Kim Anh, Minh Hằng cũng đắn đo gần 2 năm mới đồng ý nhận vai trong Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ. Thử thách bản thân ở một thể loại chưa từng trải nghiệm, cô kỳ vọng mang đến những dấu ấn hoàn toàn mới để đáp lại khoảng thời gian dài khán giả chờ đợi.

    Phim Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ xoay quanh người phụ nữ mang quyền năng biến mọi khát khao về tình yêu, tham vọng hay sự đổi đời của con người thành hiện thực. Thế nhưng, đằng sau mỗi phép màu luôn ẩn chứa một giao kèo tàn nhẫn mang thông điệp "không có điều ước nào là miễn phí". Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 27.11.2026.

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