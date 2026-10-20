Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân khiến đồng nghiệp e dè khi diễn chung

Nhật Kim Anh lo lắng khi tham gia Cuốn truyện bị đốt

Vở kịch Cuốn truyện bị đốt khai thác câu chuyện về ký ức chiến tranh và biến động trong cuộc sống thời hậu chiến của 4 nhân vật Thu Hằng (Ốc Thanh Vân), Thắm (Nhật Kim Anh), Vũ Lâm (Hoàng Khôi) và Hiệp (Hoàng Trung Anh).

Vở Cuốn truyện bị đốt của sân khấu kịch Hồng Vân vừa dự thi Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 ẢNH: HỒNG PHÚC

Thông qua nhân vật với số phận và hoàn cảnh khác nhau, tác phẩm đặt ra suy ngẫm về tình cảm, sự hy sinh và tổn thương mà con người phải trải qua. Vở diễn cũng là dịp để dàn nghệ sĩ thể hiện khả năng hóa thân vào những nhân vật có tâm lý phức tạp.

Với Nhật Kim Anh, việc trở lại sân khấu kịch sau khoảng 10 năm là thử thách đáng kể. Sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, nữ diễn viên phải làm quen lại với nhịp diễn trực tiếp, nơi nghệ sĩ cần kiểm soát cảm xúc, lời thoại và phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Trong talkshow, cô cũng tâm sự về nỗi trăn trở khi trở lại với kịch nói, đồng thời hé lộ quá trình chuẩn bị cho vai diễn trong Cuốn truyện bị đốt.

Ốc Thanh Vân và Nhật Kim Anh hào hứng nhắc về quá trình tập luyện cho vở kịch ẢNH: HỒNG PHÚC

Bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp, Nhật Kim Anh còn khiến khán giả thích thú khi nhắc đến phân đoạn kết hợp với Hoàng Trung Anh. Nam diễn viên tỏ ra ngượng ngùng khi thực hiện cảnh tình tứ với đàn chị. Anh thừa nhận từng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn diễn.

Trong khi đó, Ốc Thanh Vân thẳng thắn thừa nhận là người khó tính với Hoàng Khôi trong quá trình tập luyện. Với nữ nghệ sĩ, sự nghiêm khắc là điều cần thiết để bạn diễn hoàn thiện vai trò của mình và tạo nên sự ăn ý khi đứng trên sân khấu.

Không khí talkshow cũng trở nên sôi nổi hơn nhờ sự duyên dáng của Ốc Thanh Vân, Nhật Kim Anh và Hoàng Khôi. Bên cạnh tâm sự về nghề diễn, các nghệ sĩ còn liên tục tung hứng, tạo ra những tình huống hài hước cùng các đồng nghiệp.



