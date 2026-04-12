Ốc Thanh Vân: Có lúc tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng

Minh Hy
12/04/2026 15:26 GMT+7

Sau khi trở về Việt Nam và quay lại với sân khấu, Ốc Thanh Vân lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô thừa nhận không khí ở Úc rất thích hợp với mình, tuy có những lúc vất vả đến mức bật khóc nhưng đó vẫn là trải nghiệm đẹp và đáng nhớ.

Ốc Thanh Vân từng bị trầm cảm

Tham gia chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện về cuộc đời mình sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Đối với cô, chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi và tiêu cực về cuộc sống dù có những ngày cảm xúc "chạm đáy".

Ốc Thanh Vân: Có lúc tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng - Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân cho biết mình từng trải qua trầm cảm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhìn lại khoảng thời gian vừa nỗ lực làm việc vừa chăm sóc gia đình, Ốc Thanh Vân khẳng định chưa từng thấy mình "chết chìm" trong sự vất vả mà cô tận hưởng điều đó. Nhắc về giai đoạn sang Úc sinh sống, nữ diễn viên thừa nhận có nhiều tin đồn không hay nhưng đối với cô Việt Nam vẫn là số 1. Và trải nghiệm sống ở nước ngoài cho cô nhiều bài học đắt giá.

"Khi sống xa quê khó khăn trăm bề và có những thách thức dù mình đã chuẩn bị trước thì mình cũng không đỡ được. Mình là người có kế hoạch nhưng mỗi ngày mình ngụp lặn trong những thứ việc không tên và mỗi tối nằm xuống là mình ngủ như bất tỉnh nhân sự, không nằm mơ mà ngủ một giấc đến khi trời sáng. Ở Việt Nam còn có những đêm trằn trọc, còn ở Úc là mình xài hết năng lượng nên phải thừa nhận mình rất vất vả. Tuy nhiên khi nhìn lại mình cảm thấy không tiếc gì cả và đó là trải nghiệm đáng giá", Ốc Thanh Vân tâm sự.

Ốc Thanh Vân: Có lúc tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng - Ảnh 2.

Nhớ về khoảng thời gian sống nơi đất khách quê người, Ốc Thanh Vân thừa nhận rất vất vả nhưng vẫn là kỷ niệm đẹp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Ốc Thanh Vân, những ngày sống ở Úc cô có nhiều thời gian dành cho các con và tạo ra nhiều kỷ niệm với gia đình. Dẫu vậy, tại thời điểm đó cô vẫn đối diện với khủng hoảng vì mất cân bằng trong cuộc sống. Trước đó, mặc dù nữ nghệ sĩ vừa phải chạy show vừa phải lo cho gia đình nhưng cô cảm thấy được giá trị riêng của bản thân.

Cô trải lòng: "Dù mình mãn nguyện với việc làm mẹ toàn thời gian, từ ngày này qua ngày khác đột nhiên mình cảm thấy vị trí của mình thật sự có phải là ở đây hay không. Đúng ra giờ này mình đang tham gia chương trình hay diễn một vở kịch nào đó, vậy mà mình cứ đứng rửa chén. Lúc đó, mình rửa chén mà nước mắt cứ chảy không ngừng. Thế là mình biết đang bị stress do mất cân đối trong cuộc sống và cảm giác trầm cảm sắp đến trong khi bản thân là người lạc quan".

Chính vì thế, Ốc Thanh Vân quyết định họp gia đình và chia sẻ với các con về mong muốn trở về Việt Nam. Nữ chính phim Lật mặt: 48h may mắn vì các con ủng hộ lựa chọn này của mẹ rất nhanh chóng.

Ốc Thanh Vân: Có lúc tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng - Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân cho biết vở diễn Nguyệt hạ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhớ lại lúc quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì cảm thấy bị bão hòa, Ốc Thanh Vân tiết lộ cô đã bỏ hết quần áo, chỉ để lại vài bộ cần thiết. Sau đó, nữ diễn viên 8X đi học về kinh doanh và yoga để chữa lành cho chính mình. Sau thời gian tận hưởng "cuộc đời khác", cô trở lại sân khấu với tâm thế khác và biết rằng giá trị của mình ở đâu, đang làm gì để tạo ra kết quả tốt nhất.

Nói về danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Ốc Thanh Vân chia sẻ vào năm 2017, mặc dù đã chuẩn bị hồ sơ nhưng cuối cùng lại không nộp vì ba ruột qua đời, sau đó ba chồng và bạn thân Mai Phương lần lượt ra đi. Những chuyện buồn liên tiếp xảy ra khiến nữ diễn viên xuống tinh thần và không muốn làm bất kỳ điều gì. Đến 2021, khi mọi thứ đã ổn định thì cô bắt đầu nộp hồ sơ và được phong tặng nghệ sĩ ưu tú vào năm 2024.

