Nữ nghệ sĩ ưu tú tiết lộ 'cảnh nóng' với Hồng Đăng

Trong tập mới nhất của Đồng hồ đếm ngược, nhân vật của Hồng Đăng và Quách Thu Phương có mối quan hệ tình cảm gắn bó dù Khang (Hồng Đăng) nhỏ tuổi hơn Tuyết (Quách Thu Phương). Sự tham gia của hai gương mặt ăn khách phim giờ vàng trong vai một cặp đôi lệch tuổi càng gây tò mò hơn nữa bởi sự tái xuất của Hồng Đăng sau những ồn ào.

NSƯT Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về những cảnh thân mật với nam diễn viên Thương ngày nắng về, Quách Thu Phương cho biết cô và Hồng Đăng có những cảnh được gọi là "nóng" trong phim. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh đây là những phân đoạn được xử lý ở mức độ vừa phải, mang tính gợi mở để làm rõ mối quan hệ và bản chất nhân vật, chứ không khai thác yếu tố gây sốc. Theo chị, mọi cảnh quay đều được bàn bạc kỹ lưỡng, tiết chế để đảm bảo phù hợp với khung giờ phát sóng cũng như tinh thần chung của tác phẩm.

Trong Đồng hồ đếm ngược, NSƯT Quách Thu Phương đóng cặp với Hồng Đăng ẢNH: FBNV

Nói về bạn diễn Hồng Đăng, nghệ sĩ ưu tú Quách Thu Phương cho rằng nam diễn viên sau một thời gian dài mới trở lại màn ảnh nên không tránh khỏi lúng túng. Nhưng với kinh nghiệm và khả năng diễn xuất từng được đánh giá cao, nam diễn viên sinh năm 1984 nhập cuộc khá nhanh.

Trong Đồng hồ đếm ngược, Quách Thu Phương vào vai Tuyết – một người phụ nữ từng trải, giàu có, nhiều toan tính. Nhân vật của chị không đơn thuần là một người mẹ hay một người đàn bà quyền lực, mà còn mang màu sắc phức tạp về tâm lý, đặc biệt khi rơi vào mối quan hệ với Khang - nhân vật do Hồng Đăng đảm nhận. Khang là một luật sư có vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn sau đó là sự thực dụng, tham vọng và sẵn sàng lợi dụng tình cảm để đạt mục đích cá nhân. Chính sự tương tác giữa hai nhân vật này tạo nên nhiều lớp kịch tính cho câu chuyện.

Sự kết hợp của Quách Thu Phương và Hồng Đăng mang đến cảm giác mới mẻ. Đặc biệt, đây là lần trở lại đáng chú ý của Hồng Đăng trên sóng phim giờ vàng sau thời gian dài vắng bóng. Ngoại hình có phần phong trần, già dặn hơn trước cùng lối diễn tiết chế, nội tâm của anh khiến khán giả tò mò. Không còn là mẫu nam chính "soái ca" thường thấy, Khang của Hồng Đăng hiện lên với nhiều mảng tối, tạo ra những tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn phim.