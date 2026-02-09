Thu Quỳnh tái xuất phim giờ vàng cùng hai diễn viên ‘Độc đạo’

Sau thời gian vắng bóng trên sóng phim giờ vàng, diễn viên Thu Quỳnh chính thức tái xuất với một dự án thuộc dòng miniseries chất lượng cao do Trung tâm phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất. Việc lựa chọn trở lại bằng một bộ phim đề tài cảnh sát hình sự cho thấy Thu Quỳnh không đi theo lối mòn an toàn, mà tiếp tục thử thách bản thân ở những vai diễn có chiều sâu tâm lý và áp lực cao.

Thu Quỳnh trên trường quay phim Lửa trắng ẢNH: FBNV

Lửa trắng khai thác cuộc đấu tranh cam go của lực lượng công an trước tội phạm ma túy trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi "cái chết trắng" được ngụy trang tinh vi, biến hóa khó lường. Phim được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, bối cảnh và nhịp kể, nằm trong chiến lược làm mới phim truyền hình của VFC với các tác phẩm ngắn tập, cô đọng, giàu tính thời sự. Trong bức tranh chung ấy, vai diễn của Thu Quỳnh được hé lộ là một mắt xích quan trọng, góp phần tạo nên những nút thắt kịch tính của câu chuyện. Theo xác nhận của đại diện VFC, Lửa trắng chỉ vừa khởi quay được vài ngày nên thông tin chưa được tiết lộ nhiều.

Ngoài Thu Quỳnh, Việt Hoa cũng tham gia phim Lửa trắng ẢNH: FBNV

Ở lần tái xuất này, Thu Quỳnh có dịp hợp tác cùng Duy Hưng và Việt Hoa - hai gương mặt từng gây chú ý qua những vai diễn ấn tượng trong Độc đạo và nhiều phim ăn khách trên sóng giờ vàng. Sự xuất hiện của 3 diễn viên phim truyền hình sáng giá phía bắc, với 3 phong cách diễn xuất khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đối trọng tâm lý hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh phim hình sự đòi hỏi cao về nội lực và khả năng tiết chế cảm xúc.

Duy Hưng cùng Thu Quỳnh, Việt Hoa tái xuất trong phim cảnh sát hình sự Lửa trắng, hứa hẹn mang đến cho khán giả một dự án truyền hình hấp dẫn trong năm 2026 ẢNH: FBNV

Thu Quỳnh vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, được khán giả nhớ đến qua loạt vai diễn có cá tính mạnh và nhiều tranh luận. Đó là My "sói" gai góc trong Quỳnh búp bê, Thu Huệ nhiều tổn thương trong Về nhà đi con, cùng những vai diễn trưởng thành hơn ở các dự án gần đây. Nữ diễn viên cho thấy sự linh hoạt trong lựa chọn nhân vật và không ngừng làm mới hình ảnh. Mỗi vai diễn của Thu Quỳnh thường để lại dấu ấn riêng nhờ lối diễn tự nhiên, khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật và sắc vóc tỏa sáng.