Phim có dàn sao ‘hot’, vẫn bị chê như ‘lẩu thập cẩm’

Có anh, nơi ấy bình yên xoay quanh nhân vật Huy (Tuấn Tú) - cán bộ công an huyện được điều động về xã Tiên Phong để cùng đồng đội giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ở nông thôn: từ xả thải gây ô nhiễm, khai thác mỏ đá trái phép, tranh chấp đất đai cho tới những mối quan hệ họ tộc rắc rối. Ban đầu, khán giả kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm chính luận - xã hội hấp dẫn, nhưng chỉ sau vài tập phát sóng, phim lại vướng tranh cãi dữ dội.

Cảnh phim Có anh, nơi ấy bình yên có nghệ sĩ Vân Dung tham gia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Có anh, nơi ấy bình yên' ôm đồm quá nhiều, thành 'lẩu thập cẩm'

Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim tham lam quá nhiều vấn đề thời sự nhưng lại thiếu một mạch chủ đạo rõ ràng. Vài khán giả nhận xét trên diễn đàn phim Việt: "Cái gì cũng muốn đưa vào: môi trường, đất đai, quan hệ gia đình, rồi cả chuyện tình cảm. Rốt cuộc chẳng có tuyến nào đủ sâu để người xem theo dõi tới cùng"; "Nội dung như một nồi lẩu thập cẩm. Tiếc cho đề tài hay nhưng mọi thứ đang làm chưa tới".

Không ít cảnh bị chê phi lý về logic thời gian và ánh sáng: cảnh "rạng sáng" nhưng lên hình lại như ban ngày, công an đi tuần lúc trời sáng song khi về trụ sở đã tối mịt. Những sai sót liên tục xuất hiện khiến nhiều người "tụt hứng".

'Mảng miếng' hài hước lệch tông

Sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung hay NSƯT Thái Sơn mang lại sắc thái hài hước, song đây cũng chính là điểm gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng hài được lồng ghép quá nhiều, khiến mạch phim nghiêm túc trở nên gượng gạo. Một người xem bình luận: "Xử lý tội phạm, tham nhũng mà cứ chêm hài lố thì còn đâu sự căng thẳng, hấp dẫn. Xem như đang coi tiểu phẩm chứ không phải phim chính luận". Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng chất hài giúp phim "dễ nuốt" hơn: "Nếu toàn công an, tiêu cực, mâu thuẫn thì khán giả phổ thông khó mà theo dõi. Có chút hài đời thường của Vân Dung lại thấy gần gũi, đỡ nặng nề".

Trong khi đó, nhân vật Cường "gà" do NSƯT Thái Sơn đảm nhận tạo bất ngờ khi lột xác khỏi hình tượng hiền lành trước đó để vào vai phản diện gai góc. Nhiều khán giả thừa nhận ấn tượng với sự biến hóa này, nhưng cũng có người thấy "sốc" vì quá khác biệt: "Mới hôm qua còn là ông bố ấm áp, hôm nay thành giang hồ máu mặt. Xem mà thấy hụt hẫng, kịch bản cần lý giải tâm lý rõ hơn cho nhân vật này".

NSƯT Thái Sơn đóng vai phản diện trong Có anh, nơi ấy bình yên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có thể thấy Có anh, nơi ấy bình yên đang bị chê do nhiều nguyên nhân. Đó là quá tải đề tài, ôm đồm nhiều vấn đề xã hội nhưng không đào sâu; sự chênh lệch tông màu giữa chính luận căng thẳng và hài hước đời thường, dẫn đến thiếu liền mạch, đôi khi hơi lố. Thêm nữa là nhịp phim lê thê, chưa tạo được cao trào kịch tính cần có của dòng phim chính luận.

Dù bị chê, phim vẫn được đánh giá có nền tảng đề tài hấp dẫn khi phản ánh chân thực bức tranh nông thôn đương đại và thí điểm chủ trương đưa công an chính quy về xã. Dàn diễn viên giàu kinh nghiệm cũng là lợi thế lớn nếu kịch bản biết tiết chế tuyến truyện, gia cố logic và khai thác sâu hơn tâm lý nhân vật.