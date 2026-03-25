Nhật Kim Anh tiết lộ lý do đóng 'Mẹ mìn', đọ sắc Midu, Minh Hằng tại lễ khai máy

Sau quãng thời gian tập trung chăm sóc con nhỏ và phát triển công việc kinh doanh, Nhật Kim Anh trở lại "đường đua" phim ảnh với tác phẩm Mẹ mìn. Bộ phim của đạo diễn Jack Carry On xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn có biệt danh “Mẹ mìn”, có khả năng ban phát điều ước cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng, cần sự cứu rỗi.

Poster giới thiệu dự án từng thu hút sự chú ý khi đặt trọng tâm vào hình ảnh một người phụ nữ bí ẩn với tạo hình đậm chất ma mị, gương mặt lại bị che khuất tạo nên sự tò mò lớn cho khán giả. Bên cạnh đó, tổng thể poster được xây dựng với gam màu u tối, cùng những chi tiết mang sắc thái rùng rợn, tạo nên bầu không khí nặng nề và ám ảnh.

Tại buổi khai máy, màn "bắt tay" giữa Nhật Kim Anh, Minh Hằng và Rima Thanh Vy cũng kích thích sự tò mò của khán giả yêu điện ảnh.

Nhật Kim Anh và Minh Hằng trở lại với 'đường đua' điện ảnh sau khoảng thời gian tập trung chăm lo gia đình ẢNH: ĐPCC

Không chỉ riêng Nhật Kim Anh, bộ phim này cũng là cột mốc quan trọng đối với Minh Hằng sau 3 năm cô tạm rời xa màn ảnh để vun vén cho tổ ấm của mình. Theo giọng ca Một vòng trái đất, cô nhận lời đóng phim không chỉ vì tình yêu dành cho điện ảnh mà còn muốn thử sức với thể loại phim mới.

Ngoài Nhật Kim Anh, Minh Hằng và Rima Thanh Vy, bộ phim của đạo diễn Jack Carry On còn có sự xuất hiện của Huỳnh Nhật, Khương Lê, Phát La... Diễn viên Midu cũng tham gia vào dự án này với vai trò nhà đầu tư. Tác phẩm dự án ra mắt khán giả vào cuối năm 2026.