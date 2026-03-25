Nhật Kim Anh tiết lộ lý do đóng 'Mẹ mìn', đọ sắc Midu, Minh Hằng tại lễ khai máy
Video Giải trí

Minh Hy
25/03/2026 11:55 GMT+7

Trong buổi cúng khai máy dự án 'Mẹ mìn' do Midu đầu tư, Nhật Kim Anh thể hiện sự hào hứng khi trở lại màn ảnh rộng. Đặc biệt, việc được hợp tác với Minh Hằng và Rima Thanh Vy cũng mang đến cho cô niềm hứng khởi và hy vọng tác phẩm này được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Sau quãng thời gian tập trung chăm sóc con nhỏ và phát triển công việc kinh doanh, Nhật Kim Anh trở lại "đường đua" phim ảnh với tác phẩm Mẹ mìn. Bộ phim của đạo diễn Jack Carry On xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn có biệt danh “Mẹ mìn”, có khả năng ban phát điều ước cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng, cần sự cứu rỗi.

Poster giới thiệu dự án từng thu hút sự chú ý khi đặt trọng tâm vào hình ảnh một người phụ nữ bí ẩn với tạo hình đậm chất ma mị, gương mặt lại bị che khuất tạo nên sự tò mò lớn cho khán giả. Bên cạnh đó, tổng thể poster được xây dựng với gam màu u tối, cùng những chi tiết mang sắc thái rùng rợn, tạo nên bầu không khí nặng nề và ám ảnh.

Tại buổi khai máy, màn "bắt tay" giữa Nhật Kim Anh, Minh HằngRima Thanh Vy cũng kích thích sự tò mò của khán giả yêu điện ảnh.

Nhật Kim Anh tiết lộ lý do đóng 'Mẹ mìn', - Ảnh 1.

Nhật Kim Anh và Minh Hằng trở lại với 'đường đua' điện ảnh sau khoảng thời gian tập trung chăm lo gia đình

ẢNH: ĐPCC

Không chỉ riêng Nhật Kim Anh, bộ phim này cũng là cột mốc quan trọng đối với Minh Hằng sau 3 năm cô tạm rời xa màn ảnh để vun vén cho tổ ấm của mình. Theo giọng ca Một vòng trái đất, cô nhận lời đóng phim không chỉ vì tình yêu dành cho điện ảnh mà còn muốn thử sức với thể loại phim mới.

Ngoài Nhật Kim Anh, Minh Hằng và Rima Thanh Vy, bộ phim của đạo diễn Jack Carry On còn có sự xuất hiện của Huỳnh Nhật, Khương Lê, Phát La... Diễn viên Midu cũng tham gia vào dự án này với vai trò nhà đầu tư. Tác phẩm dự án ra mắt khán giả vào cuối năm 2026.

Nhật Kim Anh bật khóc trên sân khấu, thừa nhận con gái không có cha

Nhật Kim Anh bật khóc trên sân khấu, thừa nhận con gái không có cha

Trong ngày thôi nôi con gái, Nhật Kim Anh không khỏi xúc động bật khóc trên sân khấu khi nghe con trai hứa sẽ chăm sóc cho em gái, 'bởi em chỉ có mẹ mà không có ba'.

ON TRENDING: Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

