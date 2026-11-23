Chiếc đèn soi lại ký ức

Trời vừa chập choạng tối ở xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), những chiếc đèn trong nhà cổ ông Kiệt bắt đầu sáng. Ánh đèn len qua các hàng cột gỗ, hắt lên những đường chạm khắc, mái ngói âm dương và các bức hoành phi, câu đối đã nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà vốn quen thuộc trong ánh sáng ban ngày bỗng mang một diện mạo khác, trầm mặc nhưng có phần gần gũi hơn khi đêm xuống.

Ngôi nhà cổ ông Kiệt nằm giữa khu vườn rộng khoảng 1,8 ha ở ấp Phú Hòa thuộc xã Cái Bè. Công trình được xây dựng khoảng năm 1838, có kiến trúc 3 gian, 2 chái, diện tích gần 1.000 m² với 108 cột gỗ căm xe. Qua gần 2 thế kỷ, ngôi nhà vẫn giữ được nhiều cấu kiện, đường nét kiến trúc và đồ trang trí nguyên bản.

Nhà cổ ông Kiệt nằm giữa vườn cây ăn trái sum suê ẢNH: THANH QUÂN

Bà Lê Thị Chính, 61 tuổi, chủ nhân ngôi nhà, dẫn khách đi qua từng gian, chỉ những chiếc đèn được bố trí. Với bà, việc thắp sáng ngôi nhà không đơn thuần là thay đổi cảnh quan. Những vật dụng mới được đưa vào nhưng không làm mất đi vẻ cổ kính vốn có, trái lại khiến các chi tiết kiến trúc, đồ vật gia đình được nhìn thấy rõ hơn.

"Ánh đèn sáng nhưng nó vẫn giữ được nét cổ của căn nhà, nó làm cho tôi cảm thấy tự hào. Mình tâm huyết phải giữ ngôi nhà này, để cho các thế hệ con cháu mai sau biết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có ngôi nhà cổ như thế này", bà Chính chia sẻ.

Bà Chính giới thiệu về chiếc đèn đã hơn 200 năm tuổi ẢNH: THANH QUÂN

Nhìn từ bên ngoài, mái ngói âm dương, những hàng cột gỗ và kết cấu nhà rường gợi dáng dấp kiến trúc truyền thống miền Trung, nhưng cách bố trí không gian, trang trí nội thất lại mang đậm dấu ấn miền Nam. Các mảng chạm khắc tùng, cúc, trúc, mai, những ô gỗ sơn son thếp vàng, đồ khảm xà cừ trên câu đối, tranh và bao lam nối các cột chính tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa giàu tính nghệ thuật.

Năm 2002, các chuyên gia Nhật Bản thuộc JICA (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản) khảo sát, đánh giá ngôi nhà là một trong những nhà cổ đẹp ở Việt Nam nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng. Sau đó, công trình được hỗ trợ trùng tu và hoàn thành vào năm 2004, góp phần gìn giữ một kiến trúc tiêu biểu của làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Nếu ban ngày, những chi tiết ấy hiện lên dưới ánh nắng vườn cây, thì buổi tối, hệ thống đèn khiến người tham quan có thêm thời gian ngắm nhìn, cảm nhận. Sự thay đổi không nằm ở việc làm mới ngôi nhà, mà ở cách tạo điều kiện để những giá trị vốn có được tiếp cận bằng một trải nghiệm khác.

Khi du khách tìm đến nhà cổ lúc lên đèn

Chị Nguyễn Thị Hà Anh (41 tuổi, xã Cái Bè) đến nhà cổ ông Kiệt cùng con gái cho biết trước đây, mỗi dịp gần tết, chị thường ghé nơi này vào buổi sáng để chụp ảnh áo dài. Không gian ngôi nhà, khu vườn và những lối đi rợp cây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu vẻ đẹp xưa.

Nhà cổ ông Kiệt lên đèn ẢNH: THANH QUÂN

Nhưng lần này, chị chọn đến vào buổi chiều tối. Sự tò mò bắt đầu từ những hình ảnh ngôi nhà được thắp sáng, khiến chị muốn tận mắt nhìn không gian quen thuộc trong một diện mạo mới.

"Gần đây, thấy nhà cổ lên đèn đẹp quá nên tôi phải ghé qua chụp ảnh. Lúc trời vừa sẫm tối, đèn vừa lên rất đẹp", chị Hà Anh nói.

Những chiếc đèn vì vậy không chỉ phục vụ việc chiếu sáng hay tạo điểm nhấn cho một điểm tham quan. Chúng mở thêm một khoảng thời gian để du khách có thể trải nghiệm, chụp hình, ngắm kiến trúc và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi ngôi nhà. Khi một di sản có thêm sức hút từ những điều giản dị, người ta cũng có thêm lý do để tìm đến, thay vì chỉ đi ngang qua hoặc tham quan trong thời gian ngắn.

Nhiều bạn trẻ đến thăm nhà cổ và chụp ảnh ẢNH: THANH QUÂN

Ở Đông Hòa Hiệp vốn không chỉ có những ngôi nhà cổ. Những vườn cây ăn trái, con đường nhỏ, bến nước, nghề truyền thống và nếp sinh hoạt của người dân cùng tạo nên không gian văn hóa đặc trưng. Di sản ở đây không đứng riêng trong một công trình mà còn gắn với cảnh quan, gia đình và đời sống cộng đồng.

Bởi vậy, việc chăm chút cảnh quan, làm sạch đường làng, tỉa cây, chỉnh trang các khu vực công cộng hay trang trí những vật dụng thủ công trên trụ đèn cũng là một phần của hành trình làm mới không gian di sản. Những thay đổi ấy không nhất thiết phải lớn hay tốn kém, nhưng nếu được thực hiện có sự tham gia của người dân, chúng có thể góp phần tạo nên diện mạo thân thiện, dễ tiếp cận hơn.

Từ một ngôi nhà, mở rộng câu chuyện di sản

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, chương trình "Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp" nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam".

Chương trình được định hướng triển khai tại các khu vực trọng điểm, với khung tham chiếu 30 điểm, 21 khu vực và 12 hành lang kết nối. Thay vì tiếp cận di sản như những địa điểm riêng lẻ, chương trình hướng đến liên kết các giá trị văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, cộng đồng và hoạt động du lịch.

Lối vào và xung quanh nhà cổ ông Kiệt cũng được thắp đèn lung linh ẢNH: THANH QUÂN

Trong khuôn khổ chương trình "Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp", tỉnh đã trao đèn cho đại diện các nhà cổ trên địa bàn tỉnh, gắn liền với sáng kiến "Nhà cổ lên đèn, thắp sáng tương lai". Hoạt động này nhằm tôn vinh 42 ngôi nhà cổ (trong đó có nhà cổ ông Kiệt) đã và đang được xếp hạng, qua đó gửi gắm thông điệp thắp lên niềm tự hào, ý thức gìn giữ và khát vọng trao truyền di sản kiến trúc quý báu cho các thế hệ mai sau.

Tại làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè), việc thắp sáng nhà cổ, chỉnh trang cảnh quan và tổ chức các hoạt động trải nghiệm được xem là những bước cụ thể để khơi mở thêm giá trị của không gian làng quê. Những sáng kiến này cũng đặt ra yêu cầu làm sao để phát triển du lịch không tách rời việc gìn giữ kiến trúc, cảnh quan và nếp sống vốn có.

Năm 2017, Đông Hòa Hiệp được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Những danh hiệu ấy ghi nhận giá trị của vùng đất, nhưng câu chuyện tiếp theo là làm thế nào để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, tạo thêm sinh kế và trở thành tài sản chung của cộng đồng.

Trong định hướng phát triển, Đồng Tháp đặt kỳ vọng kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái và du lịch, trong đó hành lang kinh tế cảnh quan dọc sông Tiền có thể tạo thêm cơ hội cho những vùng di sản. Với làng cổ Đông Hòa Hiệp, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mà còn ở vườn cây, nghề truyền thống, ẩm thực, cảnh quan sông nước và con người miệt vườn.