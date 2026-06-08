Ánh điện vượt núi về với Tu Thôn

Vùng "trắng" điện lưới

Từ đầu tháng 3, khi nắng bắt đầu gắt trên vùng núi cao Măng Bút, từng tốp công nhân ngành điện đã miệt mài kéo dây, dựng cột ven những triền dốc quanh co dẫn vào thôn Tu Thôn.

Họ tranh thủ từng giờ nắng hiếm hoi để hoàn thành một công trình mà người dân nơi đây đã chờ đợi suốt nhiều năm: đưa điện lưới quốc gia về với cụm dân cư 3B, vùng "trắng" điện giữa đại ngàn. Ở nơi mà bóng tối từng phủ kín mỗi đêm, ánh điện không chỉ là tiện nghi sinh hoạt mà còn là hy vọng đổi thay.

Xe cơ giới mở lối để xây dựng đường dây điện về Tu Thôn, xã Măng Bút (Quảng Ngãi) ẢNH: PC QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Cụm dân cư 3B, thôn Tu Thôn có 123 hộ dân, phần lớn có đời sống khó khăn. Suốt nhiều năm, các hộ dân lâm cảnh trớ trêu: có hộ khẩu tại xã Trà Vân (thành phố Đà Nẵng) nhưng lại sinh sống trên đất của Măng Bút (Quảng Ngãi).

Chính sự chồng lấn địa giới hành chính khiến cho việc đầu tư hạ tầng dân sinh, đặc biệt là điện lưới quốc gia, rơi vào bế tắc.

Huy động thiết bị, máy móc kéo điện về Tu Thôn ẢNH: PC QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Bên trong những mái nhà đơn sơ giữa núi rừng, không có điện, người dân gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Trẻ em học bài dưới ánh đèn dầu leo lét, thông tin liên lạc hạn chế, các thiết bị phục vụ sản xuất gần như không thể sử dụng.

Ông Nguyễn Thành Chim, một người dân ở cụm 3B, bảo không có điện nên cái gì cũng thiếu. "Muốn nghe tin tức, học cái mới cũng khó. Bà con chỉ quanh quẩn với nương rẫy, cuộc sống chậm đổi thay", ông Chim nói.

Cái nghèo vì thế cứ đeo bám. Hơn 70% số hộ dân tại các cụm dân cư 3A, 3B thuộc diện hộ nghèo. Không điện, không hạ tầng, mọi cơ hội phát triển dường như bị "chặn" lại ngay từ đầu.

Những bước chân mở lối

Để "xóa trắng" điện ở Tu Thôn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chọn cách đi từng bước. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trước Tết Nguyên đán 2026, cấp điện cho 35 hộ dân đầu tiên. Đó là những hộ nằm gần tuyến đường vào khu đầu mối Nhà máy thủy điện Thượng Nam Vao, nơi điều kiện thi công thuận lợi hơn.

Chỉ với 568 m đường dây hạ áp, nhưng để hoàn thành, công nhân phải vượt qua không ít khó khăn. Từng cuộn dây, từng thiết bị được vận chuyển thủ công qua những đoạn đường hẹp, trơn trượt. Đổi lại, niềm vui của người dân khi lần đầu bật sáng bóng đèn điện đã trở thành động lực để những người thợ điện tiếp tục hành trình.

Kiểm tra trước khi đóng điện cho Tu Thôn ẢNH: PC QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Không dừng lại, giai đoạn 2 được triển khai với quy mô lớn hơn: gần 3 km đường dây hạ thế 0,4 kV cùng một trạm biến áp công suất 320 kVA. Mục tiêu là đưa điện đến toàn bộ 123 hộ dân còn lại.

Có điều, đa hình nơi đây không dễ "chinh phục". Đường vào cụm dân cư nhỏ hẹp, nhiều đoạn sạt lở, có vị trí phải mở lối tạm để đưa vật tư vào. Không ít hôm, công nhân phải chia nhỏ từng cuộn dây, từng thiết bị để lội bộ gùi vào rừng.

Ban ngày dựng cột, kéo dây, chiều tối hoàn thiện các hạng mục. Có những hôm, khi ánh nắng đã tắt từ lâu, trên công trường vẫn còn ánh đèn pin lập lòe, người thợ điện làm việc đến 19 giờ mới nghỉ.

Ông Đỗ Văn Giáp, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết công trình được xác định có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống người dân nên đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực. "Dù điều kiện thi công rất khó khăn nhưng anh em đều nỗ lực để hoàn thành sớm, đảm bảo vừa tiến độ, vừa an toàn và chất lượng", ông Giáp nói.

Khi ánh điện chạm ngõ, những đổi thay tốt đẹp sẽ đến...

Khoảnh khắc ánh sáng từ lưới điện quốc gia lần đầu tiên lan tỏa đến từng mái nhà trong cụm dân cư 3B hôm 31.3, với nhiều người dân địa phương, không khác gì một dấu mốc đổi đời. Trước đó, 35 hộ dân đầu tiên đã được sử dụng điện từ tháng 1, nay 88 hộ còn lại chính thức "thoát" bóng đêm.

Công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng, gồm trạm biến áp 320 kVA và hệ thống đường dây kéo đến từng hộ dân. Không chỉ dừng lại ở việc cấp điện, ngành điện còn hỗ trợ lắp đặt công tơ, kéo gần 12 km dây dẫn sau công tơ, trang bị các thiết bị thiết yếu như aptomat, bảng điện, công tắc, ổ cắm, bóng đèn...

Điện lực Quảng Ngãi và chính quyền xã Măng Bút ngày đóng điện thắp sáng cho Tu Thôn ẢNH: PC QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Những hỗ trợ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa rất lớn với bà con vùng cao. Lần đầu tiên, họ có thể sử dụng điện một cách an toàn, bài bản. Ông Hồ Thái Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Tu Thôn, cho biết việc có điện sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân. "Bao năm vướng mắc "người Đà Nẵng, đất Quảng Ngãi", bà con không được đầu tư hạ tầng. Giờ có điện rồi, đời sống chắc chắn sẽ thay đổi", ông nói.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, nhìn nhận việc cấp điện có ý nghĩa đặc biệt trong việc ổn định dân cư, giảm nghèo bền vững. Điện lưới quốc gia về với Tu Thôn không chỉ để thắp sáng những ngôi nhà. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để người dân từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, cải thiện sinh kế. Khi có điện, những chiếc tivi, điện thoại, máy móc phục vụ sản xuất sẽ không còn là điều xa xỉ. Trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người lớn có thể tiếp cận thông tin, học hỏi cách làm kinh tế mới...

"Điện về sẽ tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, giúp bà con từng bước thoát nghèo, đồng thời góp phần giữ vững an ninh khu vực", ông Trà nói.

Trên những con dốc quanh co của Tu Thôn, giờ đây không chỉ có dấu chân của người gùi hàng mà còn có những hàng cột điện vươn lên giữa núi rừng. Ban đêm, ánh sáng từ những bóng đèn điện hắt ra từ các mái nhà tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa ấm áp.

Hành trình đưa điện về với 123 hộ dân cụm 3B không chỉ bó hẹp ở một công trình hạ tầng. Đó còn là câu chuyện của sự kiên trì tháo gỡ những nút thắt kéo dài nhiều năm, của những con người âm thầm vượt núi băng rừng để mang ánh sáng đến nơi xa xôi. Khi ánh điện đã chạm ngõ, những đổi thay tốt đẹp rồi sẽ đến với vùng đất từng chìm trong bóng tối...



