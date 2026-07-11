Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố

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Ngành điện tự hào với công việc thắp sáng thành phố 50 năm qua. Ảnh dự thi dưới đây ghi nhận ánh đèn là nguồn năng lượng góp phần vào sự thành công của nhiều hoạt động.

Mỗi bức ảnh dự thi Cuộc thi viết và ảnh (do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC) tổ chức, kể lại một câu chuyện đầy sắc màu: Điện chiếu Mapping tại UBND TP.HCM Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Đèn trang trí các công trình dân sinh Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Cửa ngõ phía đông TP.HCM Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Điện thắp sáng các công trình Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Đèn trang trí giúp lễ hội thành công Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Đèn giúp các hoạt động giao thông thuận lợi Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Các hoạt động giải trí về đêm ở TP.HCM Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Lung linh Nhà thờ Đức Bà Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Trên bến dưới thuyền Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Nhịp sống về đêm ở TP.HCM Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

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