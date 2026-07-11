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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố

Nguyễn Trang Kim Cương
Nguyễn Trang Kim Cương
Ngành điện tự hào với công việc thắp sáng thành phố 50 năm qua. Ảnh dự thi dưới đây ghi nhận ánh đèn là nguồn năng lượng góp phần vào sự thành công của nhiều hoạt động.

Mỗi bức ảnh dự thi Cuộc thi viết và ảnh (do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC) tổ chức, kể lại một câu chuyện đầy sắc màu:

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 1.

Điện chiếu Mapping tại UBND TP.HCM

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 2.

Đèn trang trí các công trình dân sinh

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 3.

Cửa ngõ phía đông TP.HCM

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 4.

Điện thắp sáng các công trình

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 5.

Đèn trang trí giúp lễ hội thành công

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 6.

Đèn giúp các hoạt động giao thông thuận lợi

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 7.

Các hoạt động giải trí về đêm ở TP.HCM

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 8.

Lung linh Nhà thờ Đức Bà

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 9.

Trên bến dưới thuyền

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 10.

Nhịp sống về đêm ở TP.HCM

Ảnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG

Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố - Ảnh 11.

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