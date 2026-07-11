Đời sống Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác Ảnh dự thi: 50 năm thắp sáng thành phố Nguyễn Trang Kim Cương 11/07/2026 05:39 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Ngành điện tự hào với công việc thắp sáng thành phố 50 năm qua. Ảnh dự thi dưới đây ghi nhận ánh đèn là nguồn năng lượng góp phần vào sự thành công của nhiều hoạt động. Mỗi bức ảnh dự thi Cuộc thi viết và ảnh (do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC) tổ chức, kể lại một câu chuyện đầy sắc màu: Điện chiếu Mapping tại UBND TP.HCMẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGĐèn trang trí các công trình dân sinhẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGCửa ngõ phía đông TP.HCMẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGĐiện thắp sáng các công trìnhẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGĐèn trang trí giúp lễ hội thành côngẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGĐèn giúp các hoạt động giao thông thuận lợiẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGCác hoạt động giải trí về đêm ở TP.HCMẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGLung linh Nhà thờ Đức BàẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGTrên bến dưới thuyềnẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNGNhịp sống về đêm ở TP.HCMẢnh: NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG Tin liên quan EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026' Niềm vui bất ngờ vừa đến với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khi cùng lúc được vinh danh tại 3 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và cá nhân ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo. EVNHCMC với cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới Ảnh dự thi: EVNHCMC lắp điện cho các gia đình khó khăn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Ảnh dự thi
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