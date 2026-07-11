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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc

Nguyễn Thanh Quang
Nguyễn Thanh Quang
Bộ ảnh dự thi dưới đây ghi nhận về ngày mới mỗi nhân viên ngành điện TP.HCM bắt tay vào công việc.
Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 1.

Công nghệ mới xử lý nền móng công trình của ngành điện

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 2.

Trên công trình cảng Cái Mép

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 3.

Nhân viên ngành điện tỉa cây xanh để không gây ảnh hưởng đến đường dây điện

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 4.

Say mê nghề ở nhân viên ngành điện TP.HCM

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 5.

Lắp đặt điện ba pha

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 6.

Vệ sinh đường dây điện

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 7.

Người thợ điện trên cao

Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc - Ảnh 8.

 

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