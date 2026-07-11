Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc

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Bộ ảnh dự thi dưới đây ghi nhận về ngày mới mỗi nhân viên ngành điện TP.HCM bắt tay vào công việc.

Công nghệ mới xử lý nền móng công trình của ngành điện Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Trên công trình cảng Cái Mép Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Nhân viên ngành điện tỉa cây xanh để không gây ảnh hưởng đến đường dây điện Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Say mê nghề ở nhân viên ngành điện TP.HCM Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Lắp đặt điện ba pha Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Vệ sinh đường dây điện Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG Người thợ điện trên cao Ảnh: NGUYỄN THANH QUANG