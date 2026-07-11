Đời sống Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác Ảnh dự thi: Mỗi người một công việc Nguyễn Thanh Quang 11/07/2026 04:20 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bộ ảnh dự thi dưới đây ghi nhận về ngày mới mỗi nhân viên ngành điện TP.HCM bắt tay vào công việc. Công nghệ mới xử lý nền móng công trình của ngành điệnẢnh: NGUYỄN THANH QUANGTrên công trình cảng Cái MépẢnh: NGUYỄN THANH QUANGNhân viên ngành điện tỉa cây xanh để không gây ảnh hưởng đến đường dây điệnẢnh: NGUYỄN THANH QUANGSay mê nghề ở nhân viên ngành điện TP.HCMẢnh: NGUYỄN THANH QUANGLắp đặt điện ba phaẢnh: NGUYỄN THANH QUANGVệ sinh đường dây điệnẢnh: NGUYỄN THANH QUANGNgười thợ điện trên caoẢnh: NGUYỄN THANH QUANG Tin liên quan EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026' Niềm vui bất ngờ vừa đến với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khi cùng lúc được vinh danh tại 3 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và cá nhân ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo. EVNHCMC với cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới Ảnh dự thi: EVNHCMC lắp điện cho các gia đình khó khăn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Ảnh dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác Tổng Công ty Điện lực TP.HCM EVNHCMC cuộc thi viết và ảnh Báo Thanh Niên Ngành điện
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