Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) hôm 20.11 ảnh: reuters

Một thập niên sau khi Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit), những bất đồng trong quan hệ song phương đã lắng dịu và cả hai bên đều nhận ra nhu cầu cần xích gần nhau hơn trong bối cảnh trật tự thế giới đang được xếp lại.

"Anh và châu Âu có cùng những giá trị, lợi ích và môi trường quốc tế xung quanh", Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Andy Burnham trước khi hội nghị bắt đầu ở Brussels (Bỉ). Nhà lãnh đạo thêm rằng các thỏa thuận Anh - EU đạt được sẽ giúp cắt giảm chi phí, giữ được giá thấp và trao thêm cơ hội cho giới trẻ.

"Trong một thế giới nguy hiểm hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn khi bắt tay nhau", ông Burnham nhấn mạnh.

Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo các cuộc đàm phán đã kết thúc, với những thỏa thuận đạt được về kiểm tra thực phẩm, trao đổi thanh niên và cơ chế giao dịch phát thải.

Ông Burnham từng nói rằng Anh nên cân nhắc các phương án cho tương lai với EU, bao gồm khả năng tái gia nhập khối. Hồi đầu tuần, ông nói rằng sự thật là nước Anh mất nhiều hơn được sau Brexit.

Tại hội nghị, hai bên tìm cách khắc phục một phần nhỏ những tổn thất nói trên thông qua gói thỏa thuận mới.

Phần quan trọng nhất là cho phép xúc tiến hoạt động giao thương đối với động vật, thực vật và các sản phẩm liên quan như xúc xích hoặc hạt, mà không cần giấy chứng nhận và kiểm tra hải quan như hiện nay.

Anh ước tính thỏa thuận này sẽ mang đến 5,1 tỉ bảng Anh/năm cho nền kinh tế.

Một thỏa thuận khác sẽ kết nối hệ thống giao dịch phát thải của Anh và EU, có nghĩa là miễn thuế carbon tại biên giới mỗi bên đối với hàng hóa của đối tác, bao gồm thép.

Mỗi bên còn cho phép thanh niên của bên còn lại đến làm việc hoặc học tập tại lãnh thổ của mình trong tối đa 3 năm.

Trong khi đó, các cuộc thương thuyết về những lĩnh vực khác như học phí đại học sẽ được tiếp tục.