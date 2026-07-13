Anh hùng Phạm Tuân kể về khoảnh khắc nhìn Việt Nam từ vũ trụ

Hôm nay (13.7), đông đảo các em học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường THCS-THPT Pathway Tuệ Đức (phường Tân Sơn, TP.HCM) tham dự buổi giao lưu với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân chủ đề "Tư duy khoa học - Bản lĩnh tạo kỳ tích".

Các em học sinh, nhiều thầy cô giáo xúc động khi hôm nay đã có thể gặp Anh hùng Phạm Tuân - người từ trang sách giáo khoa - bước ra đời thật.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân, tham gia buổi giao lưu cùng các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Anh hùng Phạm Tuân tham quan trường học, xem một số sản phẩm sáng tạo của các em học sinh ẢNH: THIÊN LONG

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân, sinh ngày 14.2.1947, quê ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), nhập ngũ ngày 2.9.1965, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam năm 1973; danh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam năm 1980; danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lenin, Huân chương Hồ Chí Minh năm 1980...

Tại buổi giao lưu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trung tướng Phạm Tuân - người được lịch sử Việt Nam ghi nhận là phi công đầu tiên dùng máy bay MiG-21 bắn rơi B-52 và trở về an toàn - đồng thời là người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, đã chia sẻ nhiều câu chuyện vượt khó của bản thân gắn với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc và hành trình chinh phục không gian mà ông vinh dự được trải qua.

Đêm 27.12.1972, trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không", ông bắn rơi 1 máy bay B-52 của Mỹ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn.

Ngày 23.7.1980, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng, phi công Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu vũ trụ Soyuz 37 từ sân bay Baikonur (nay thuộc Cộng hòa Kazakhstan). Ông đã ở trong không gian 7 ngày 20 giờ 42 phút, thực hiện 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất.

Anh hùng Phạm Tuân mang đến những câu chuyện xúc động, tự hào ẢNH: THIÊN LONG

Anh hùng Phạm Tuân kể về lần thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1980

Đáng chú ý, trong suốt phần chia sẻ của mình với các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh hôm nay, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân luôn khiêm tốn nhận là mình chỉ là một người may mắn, người từng ở vị trí "dự bị", từng học lớp thợ sửa máy ở Liên Xô rồi được phân về tổ sửa chữa rada, từng bị thi rớt trong nhiều đợt thi tuyển phi công...

Thế nhưng điều ông luôn bền bỉ, tự giác, đó là ý chí quyết tâm, rèn luyện sức khỏe, trau dồi thể lực, phát triển tư duy, nuôi dưỡng khao khát được làm phi công khám phá bầu trời, biến ước mơ của mình thành sự thật.

Anh hùng Phạm Tuân kể về cảm xúc nghẹn ngào, xúc động khi được bay vào vũ trụ

"Tôi bay lên vũ trụ 8 ngày. Trong 8 ngày đó, chúng tôi mang tới gần 40 thí nghiệm... Đặc biệt, tôi mang theo nhiều hình ảnh của Việt Nam khi vào vũ trụ. Khi đi, tôi được Nhà nước giao mang theo cờ Việt Nam, một nắm đất Ba Đình, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập và Di chúc của Bác, đó là những kỷ vật của Việt Nam. Khi vào vũ trụ, sau ngày thứ ba, chúng tôi mang tất cả những kỷ vật đó ra trưng bày, lấy dấu của vũ trụ đóng vào những kỷ vật đó, truyền hình xuống khi bay qua Việt Nam. Lúc đó, tôi được đại diện phát biểu chào mừng đất nước, cảm ơn nhân dân, công bố với thế giới rằng lá cờ Việt Nam đã có mặt trong vũ trụ", Anh hùng Phạm Tuân xúc động kể lại.

Ông cho biết lúc đó bối cảnh đất nước vừa chiến tranh xong, năm 1980 còn chiến tranh biên giới phía bắc và lá cờ Việt Nam có trong vũ trụ. Trước đây Việt Nam nổi tiếng thế giới với chiến dịch Điện Biên Phủ, "Điện Biên Phủ trên không", đại thắng Mùa Xuân 1975 đất nước thống nhất, bây giờ thế giới nhìn thấy cờ Việt Nam trong vũ trụ, đó là khoảnh khắc vô cùng tự hào.

Anh hùng Phạm Tuân kể lại những giây phút không thể nào quên trong cuộc đời mình, khi ngắm nhìn trái đất từ tàu vũ trụ, đặc biệt khoảnh khắc nhìn thấy Việt Nam từ vũ trụ: "Đất nước chúng ta có vị trí địa lý đặc biệt, bờ biển dài hình chữ S, nên khi bay vào vũ trụ, chúng tôi nhìn xuống, thấy đường bờ biển, thấy Việt Nam, thấy vịnh Hạ Long, tôi được cầm micro phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân, chắp cánh giúp tôi được bay vào vũ trụ, đó là những giây phút xúc động vô cùng".

Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi nhìn trái đất, nhìn Việt Nam từ vũ trụ

Niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được gặp Anh hùng Phạm Tuân

Sau buổi giao lưu hôm nay, em Lê Huỳnh Vương Long, năm nay lên lớp 9, bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Theo Long, câu chuyện về hành trình của Anh hùng Phạm Tuân mang đến cho các em học sinh hôm nay nhiều bài học về sự tự tin, tinh thần vượt khó, động lực cố gắng trau dồi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn.

Trần Khánh Linh, năm nay học lớp 12, cho hay việc được gặp gỡ và lắng nghe những nhân chứng lịch sử mang lại cho các bạn học sinh nhiều trải nghiệm, kiến thức quý giá, đây sẽ là những kiến thức bổ ích cho các em học sinh trong quá trình học lịch sử.

Buổi giao lưu ý nghĩa của các em học sinh, thầy cô giáo với Anh hùng Phạm Tuân ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Bùi Ngọc Chinh tặng Anh hùng Phạm Tuân món quà các em học sinh tự làm

ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Bùi Ngọc Chinh, Hiệu trưởng vận hành trung học Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức, người dẫn dắt buổi giao lưu với Anh hùng, trung tướng Phạm Tuân, cho biết chương trình là một dịp ý nghĩa để khơi dậy trong mỗi học sinh, đồng thời cả tập thể đội ngũ nhà giáo tinh thần tự lập, trách nhiệm và ý chí vượt khó; góc nhìn mới mẻ về khoa học và việc học. Khoa học không chỉ là những kiến thức trong sách giáo khoa mà còn là phương pháp tư duy, khả năng quan sát, đặt câu hỏi, sự sáng tạo và kiên trì tìm lời giải.

Đặc biệt, thầy Chinh tâm đắc với thông điệp được Anh hùng Phạm Tuân nhắn nhủ các em học sinh: Mỗi người hãy cố gắng học tập thật tốt, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình được giao, sống khiêm tốn, giản dị, có ý chí phấn đấu, làm việc sáng tạo, là đang đóng góp cho bản thân, gia đình, xã hội, đất nước. Và làm gì, mỗi người cũng hãy nuôi dưỡng trong mình tình yêu với bản thân, với gia đình, quê hương, Tổ quốc. Không có công việc nào là nhỏ bé, mỗi nghề nghiệp lương thiện, mỗi ước mơ đều được trân trọng.

Anh hùng Phạm Tuân chụp hình cùng các em học sinh, thầy cô giáo ẢNH: THIÊN LONG



