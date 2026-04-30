Giáo dục

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/04/2026 09:36 GMT+7

Trường học TP.HCM rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026).

Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM vừa có hoạt động đầy ý nghĩa mang tên "Chúng em là chiến sĩ" năm học 2025-2026, mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026).

Chương trình được tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường thiết kế để trẻ em được hóa thân thành người chiến sĩ, tham gia trong các hoạt động mô phỏng diễu binh diễu hành mừng ngày 30.4, tái hiện lại khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, hay khoảnh khắc đồng bào chiến sĩ reo mừng chào đón đoàn quân chiến thắng, cùng hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"...

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 1.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4 tại Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 2.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 3.

Trong buổi sáng 29.4, trẻ em lớp lá được tham gia hoạt động mô phỏng diễu binh diễu hành qua một số con đường gần trường học

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 4.

Các hoạt động ngoài trời được sự hỗ trợ của Công an phường Chợ Lớn, Ban chỉ huy quân sự phường Chợ Lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 5.

Hoạt động mô phỏng diễu binh diễu hành được trẻ em háo hức từ trước đó nhiều ngày

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 6.

Giáo viên, phụ huynh cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cổ vũ các chiến sĩ nhí

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 7.

Đoàn diễu binh diễu hành đi ngang qua một chung cư, người dân hai bên đường vẫy chào mừng các em, chung niềm vui 51 năm đất nước thống nhất

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 8.

Các trẻ vẫy cờ Tổ quốc, đồng diễn trước một trung tâm thương mại ở phường Chợ Lớn

Xuyên suốt trong những ngày qua, tại Trường mầm non Họa Mi 2, trẻ em được tham gia các hoạt động giáo dục tùy theo lứa tuổi, như vẽ lá cờ, nghe kể chuyện lịch sử về đại thắng mùa xuân năm 1975... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động vận động ngoài trời theo chủ đề "Chúng em là chiến sĩ", mô phỏng các hoạt động của người chiến sĩ như vượt cầu treo, vận chuyển vũ khí, lương thực bằng xe thồ, kéo pháo...

Cô Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, cho biết các hoạt động chủ đề "Chúng em là chiến sĩ" giúp trẻ hiểu được ý nghĩa ngày đất nước thống nhất 30.4, giáo dục trẻ lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc một cách chân thực, gần gũi nhất.

"Những hoạt động giáo dục xây dựng ý thức gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nhớ ơn công lao bảo vệ đất nước của ông cha ta trong mỗi trẻ em từ những năm tháng đầu đời. Từ đây, trẻ thêm mạnh dạn, tự tin, vừa được rèn luyện thể lực, học được tính đoàn kết, tinh thần đồng đội. Các hoạt động trải nghiệm cũng tạo không khí vui tươi giúp trẻ hứng thú, yêu thích mỗi ngày đến trường", cô Quế chia sẻ.

Những nụ cười rạng rỡ chào ngày 30.4, mừng 51 năm đất nước thống nhất

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 9.

Những nụ cười rạng rỡ mừng 51 năm đất nước thống nhất từ cô giáo và các trẻ

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 10.

Trường mầm non Họa Mi 2 những ngày qua luôn rực rỡ không khí ngày 30.4, trong ngày hội 'Chúng em là chiến sĩ', các nữ giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang khăn rằn, nón tai bèo

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 11.

Các trẻ được hóa thân thành chiến sĩ, tái hiện khoảnh khắc tiến về Dinh Độc Lập

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 12.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 13.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 14.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 15.

Những khoảnh khắc mừng đại thắng mùa xuân 1975 được tái hiện lại đầy cảm xúc, khiến bao người rưng rưng

Trẻ em giáo viên cùng hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 16.

Những hoạt động vận động trong chương trình "Chúng em là chiến sĩ" của các bé

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 17.

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 18.

Trẻ được tham gia các trò chơi vận động, mô phỏng các hoạt động của các chiến sĩ, từ đó được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc

ưRực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 19.
Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất- Ảnh 20.

Tự hào là người con Việt Nam

