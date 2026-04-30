Rực rỡ cờ hoa mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất

Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM vừa có hoạt động đầy ý nghĩa mang tên "Chúng em là chiến sĩ" năm học 2025-2026, mừng ngày 30.4, kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026).
Chương trình được tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường thiết kế để trẻ em được hóa thân thành người chiến sĩ, tham gia trong các hoạt động mô phỏng diễu binh diễu hành mừng ngày 30.4, tái hiện lại khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, hay khoảnh khắc đồng bào chiến sĩ reo mừng chào đón đoàn quân chiến thắng, cùng hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"...
Xuyên suốt trong những ngày qua, tại Trường mầm non Họa Mi 2, trẻ em được tham gia các hoạt động giáo dục tùy theo lứa tuổi, như vẽ lá cờ, nghe kể chuyện lịch sử về đại thắng mùa xuân năm 1975... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động vận động ngoài trời theo chủ đề "Chúng em là chiến sĩ", mô phỏng các hoạt động của người chiến sĩ như vượt cầu treo, vận chuyển vũ khí, lương thực bằng xe thồ, kéo pháo...
Cô Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, cho biết các hoạt động chủ đề "Chúng em là chiến sĩ" giúp trẻ hiểu được ý nghĩa ngày đất nước thống nhất 30.4, giáo dục trẻ lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc một cách chân thực, gần gũi nhất.
"Những hoạt động giáo dục xây dựng ý thức gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nhớ ơn công lao bảo vệ đất nước của ông cha ta trong mỗi trẻ em từ những năm tháng đầu đời. Từ đây, trẻ thêm mạnh dạn, tự tin, vừa được rèn luyện thể lực, học được tính đoàn kết, tinh thần đồng đội. Các hoạt động trải nghiệm cũng tạo không khí vui tươi giúp trẻ hứng thú, yêu thích mỗi ngày đến trường", cô Quế chia sẻ.
Những nụ cười rạng rỡ chào ngày 30.4, mừng 51 năm đất nước thống nhất
Trẻ em giáo viên cùng hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Tự hào là người con Việt Nam
ẢNH: THÚY HẰNG
