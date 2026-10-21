Ảnh hưởng siêu bão Champi, Biển Đông gió giật cấp 9, sóng cao 4 m

Dự báo thời tiết hôm nay 21.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông do ảnh hưởng của siêu bão Champi và thời tiết xấu trên nhiều vùng biển ven bờ.

Dự báo đường đi và khu vực siêu bão Champi của cơ quan khí tượng Mỹ ẢNH: NHCMF CUNG CẤP

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay vùng biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m.

Đáng lưu ý, bắt đầu từ hôm nay 21.10, hoàn lưu phía tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông khiến gió ở đây sẽ mạnh dần lên.

Dự báo trong ngày và đêm 21.10, phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Đặc biệt, từ đêm nay, gió sẽ mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng cao 2 - 4 m ở hướng đông bắc.

Trong ngày mai 22.10, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Dự báo khoảng ngày 23 - 24.10 gió đông bắc ở vùng biển phía bắc của Biển Đông tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Dự báo siêu bão Champi ít có khả năng vào Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đài dự báo bão quốc tế Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông... đều có chung nhận định siêu bão Champi ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định khả năng bão Champi di chuyển vào Biển Đông có xác suất thấp dưới 10%. Kịch bản dự báo xác suất cao trên 80%, siêu bão Champi di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan và các tỉnh ven biển của Trung Quốc.

Hiện nay, các đài dự báo bão quốc tế cũng chưa thống nhất về hướng đi, khu vực siêu bão Champi đổ bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, khoảng ngày 24.10, bão sẽ đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Nhưng cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ lại nhận định, siêu bão Champi sẽ không đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) mà đi lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan và hướng về phía tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng Đài Loan nhận định siêu bão Champi di chuyển lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan, chứ không đổ bộ vào đảo Đài Loan.

Dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định siêu bão Champi sẽ đi sạt qua phần phía bắc của đảo Đài Loan, sau đó hướng về phía đất liền Trung Quốc, không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan.