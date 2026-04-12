Anh ngưng kế hoạch trao trả quần đảo Chagos bị ông Trump phản đối

Anh đang tạm dừng thỏa thuận từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Chagos, sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

Chuỗi đảo ở Ấn Độ Dương là nơi đặt căn cứ không quân chiến lược Diego Garcia của Mỹ và Anh.

Washington trước đó đã ủng hộ khi thỏa thuận được ký kết năm ngoái.

Theo thỏa thuận, Anh sẽ trao trả chủ quyền các đảo cho Mauritius, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát căn cứ quân sự theo hợp đồng thuê 99 năm.

Sự ủng hộ của Mỹ là cần thiết để thỏa thuận được tiến hành.

Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm 11.4 rằng London sẽ cố gắng thuyết phục Washington chính thức phê chuẩn.

Ông Trump hồi tháng 2 nói rằng thỏa thuận này là một "sai lầm lớn" - mặc dù trước đó ông từng nói rằng đó là điều tốt nhất mà ông Starmer có thể đạt được.

Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos và là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở giữa Ấn Độ Dương ẢNH: REUTERS

Quan hệ giữa Mỹ và Anh trở nên căng thẳng do tham vọng của ông Trump muốn mua đảo Greenland, cũng như sự miễn cưỡng của ông Starmer trong việc để Anh tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết việc đảm bảo an ninh hoạt động lâu dài của Diego Garcia vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Và rằng họ vẫn tin rằng thỏa thuận này là con đường tốt nhất để tiến lên.

Anh đã cưỡng bức di dời tới 2.000 người dân bản địa vào cuối những năm 1960 và 1970 để thiết lập căn cứ này.

Các hoạt động gần đây được phát động từ Diego Garcia bao gồm các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen vào năm 2024 và 2025, và việc triển khai viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Nhóm vận động mang tên Người dân bản địa Chagos đã đặt câu hỏi về những gì họ cho là "những khoản tiền khổng lồ...bị lãng phí vào một cuộc đàm phán thất bại".

Họ cũng nghi ngờ tính hợp pháp của kế hoạch mà họ cho là đã tước đoạt quyền tự quyết của người dân Chagos.