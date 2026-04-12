Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Anh ngưng kế hoạch trao trả quần đảo Chagos bị ông Trump phản đối
Video Thế giới

Anh ngưng kế hoạch trao trả quần đảo Chagos bị ông Trump phản đối

La Vi
La Vi
12/04/2026 17:15 GMT+7

Chính phủ Anh hôm 11.4 cho biết đã tạm dừng thỏa thuận chuyển giao chủ quyền đối với quần đảo Chagos - nơi đặt căn cứ không quân Diego Garcia của Mỹ và Anh - sau khi thỏa thuận này bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích, mặc dù trước đó đã bày tỏ sự ủng hộ.

Anh đang tạm dừng thỏa thuận từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Chagos, sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

Chuỗi đảo ở Ấn Độ Dương là nơi đặt căn cứ không quân chiến lược Diego Garcia của Mỹ và Anh.

Washington trước đó đã ủng hộ khi thỏa thuận được ký kết năm ngoái.

Theo thỏa thuận, Anh sẽ trao trả chủ quyền các đảo cho Mauritius, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát căn cứ quân sự theo hợp đồng thuê 99 năm.

Sự ủng hộ của Mỹ là cần thiết để thỏa thuận được tiến hành.

Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm 11.4 rằng London sẽ cố gắng thuyết phục Washington chính thức phê chuẩn.

Ông Trump hồi tháng 2 nói rằng thỏa thuận này là một "sai lầm lớn" - mặc dù trước đó ông từng nói rằng đó là điều tốt nhất mà ông Starmer có thể đạt được.

Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos và là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở giữa Ấn Độ Dương

ẢNH: REUTERS

Quan hệ giữa Mỹ và Anh trở nên căng thẳng do tham vọng của ông Trump muốn mua đảo Greenland, cũng như sự miễn cưỡng của ông Starmer trong việc để Anh tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết việc đảm bảo an ninh hoạt động lâu dài của Diego Garcia vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Và rằng họ vẫn tin rằng thỏa thuận này là con đường tốt nhất để tiến lên.

Anh đã cưỡng bức di dời tới 2.000 người dân bản địa vào cuối những năm 1960 và 1970 để thiết lập căn cứ này.

Các hoạt động gần đây được phát động từ Diego Garcia bao gồm các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen vào năm 2024 và 2025, và việc triển khai viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Nhóm vận động mang tên Người dân bản địa Chagos đã đặt câu hỏi về những gì họ cho là "những khoản tiền khổng lồ...bị lãng phí vào một cuộc đàm phán thất bại".

Họ cũng nghi ngờ tính hợp pháp của kế hoạch mà họ cho là đã tước đoạt quyền tự quyết của người dân Chagos.

Ông Trump chê thỏa thuận 'yếu đuối' của Anh về đảo Chagos

Tổng thống Mỹ Donald Trump kịch liệt chỉ trích thỏa thuận của Anh về việc nhượng lại chủ quyền đối với quần đảo Chagos, bao gồm cả một hòn đảo có căn cứ không quân quan trọng của Mỹ và Anh, là hành động "thiếu quyết toàn diện" và "vô cùng ngu ngốc", đồng thời nhấn mạnh lý do ông muốn giành lấy Greenland.

Khám phá thêm chủ đề

Chagos quần đảo Chagos anh Mỹ Diego Garcia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận