Anh Nguyễn Minh Triết: 'Đồng hành để không sinh viên nào phải bỏ học vì tài chính'

Chiều 24.9, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ trao học bổng "Vững tương lai" năm học 2024 - 2025 cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết dẫn lại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành, về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, trong đó nhấn mạnh "không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì điều kiện tài chính".

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội đối với thế hệ trẻ, khẳng định rằng đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai đất nước", anh Triết nói.

Theo anh Triết, học bổng "Vững tương lai" là sự hưởng ứng thiết thực, là bước đi cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước trong việc đồng hành cùng học sinh, sinh viên. Năm học 2024 - 2025 vừa qua, chương trình tiếp tục trao 715 suất học bổng, với tổng trị giá 6,4 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết (phải) trao học bổng cho học sinh, sinh viên ẢNH: ĐĂNG HẢI

"715 bạn học sinh, sinh viên nhận học bổng là 715 tấm gương đặc biệt xuất sắc. Đó là những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, là câu chuyện về những trái tim sắt đá chống chọi với bệnh hiểm nghèo, là ước mơ học tập để thay đổi cuộc đời, là mong muốn vươn lên để gánh vác tương lai của cả gia đình...", anh Triết chia sẻ.

Những câu chuyện đầy xúc động

Buổi giao lưu với 3 gương mặt tiêu biểu nhận học bổng: Lê Thị Hậu (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội), Đinh Quang Hiệp (ĐH Bách khoa Hà Nội) và Trần Xuân Đám (Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội) đã mang đến những câu chuyện đầy xúc động về nghị lực và khát vọng vươn lên.

Mỗi sinh viên là một hoàn cảnh riêng, nhưng đều toát lên tinh thần kiên cường và lòng biết ơn sâu sắc dành cho gia đình, nơi đã tiếp cho họ sức mạnh để đi tiếp trên con đường học tập.

Với Đinh Quang Hiệp, hành trình đến giảng đường là chuỗi ngày chiến đấu không mệt mỏi cùng bệnh tật từ năm lớp 7. Thay vì gục ngã, Hiệp biến những khoảng thời gian nằm viện thành cơ hội để học trước chương trình, nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ.

Lê Thị Hậu lại là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo. Gia cảnh khó khăn, mẹ bị liệt hoàn toàn, Hậu vừa đi làm thêm để trang trải sinh hoạt, vừa chăm sóc gia đình, vừa giữ vững thành tích học tập xuất sắc. Ước mơ lớn nhất của Hậu là trở thành cô giáo, thực hiện tiếp giấc mơ còn dang dở của người mẹ.

Các sinh viên tiêu biểu giao lưu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong khi đó, Trần Xuân Đam, tân thủ khoa ngành công nghệ thông tin, lại mang trong mình khát vọng học tập còn dang dở của cha mẹ. Đam luôn đặt cho bản thân những mục tiêu rõ ràng, kỷ luật nghiêm khắc để biến ước mơ thành hiện thực.

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh lễ trao tặng tại Hà Nội, từ ngày 15.9 - 30.9, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và Đoàn trực thuộc phối hợp cùng các chi nhánh Vietcombank cũng tiến hành trao các suất học bổng tại địa phương, để chương trình được lan tỏa và kịp thời hỗ trợ các bạn trong học tập và rèn luyện.