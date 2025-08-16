Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Nguyễn Minh Triết dự Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/08/2025 13:20 GMT+7

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2025 là cơ hội để hội viên, sinh viên, thanh niên Việt Nam tại châu Âu tăng cường tinh thần đoàn kết.

Ngày 14.8, Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 11, do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary đăng cai tổ chức, đã diễn ra thành công tại thành phố Budapest, Hungary.

Tham dự hội trại, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Bùi Lê Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary.

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 11

ẢNH: CTV

Cơ hội để tăng cường tinh thần đoàn kết

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2025 là cơ hội quý báu để hội viên, sinh viên, thanh niên của các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó; gặp gỡ, giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức các hoạt động cho thanh niên, sinh viên ở nước ngoài.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của thanh niên, sinh viên tại châu Âu đối với phong trào thanh niên, sinh viên ở ngoài nước.  

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

ẢNH: CTV

Theo anh Nguyễn Minh Triết, những hoạt động thiết thực của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện vai trò là cầu nối tri thức

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cần phát huy thế mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hiện thực hóa 4 nghị quyết đã được xác định là "bộ tứ trụ cột" phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025

ẢNH: CTV

Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện vai trò là cầu nối tri thức, xây dựng mạng lưới trí thức trẻ người Việt tại nước ngoài; đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ tri thức, kết nối chuyên gia; hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, khởi nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ định hướng; phát huy sinh viên Việt Nam trong đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hướng về đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary

ẢNH: CTV

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025; trao tặng Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary - đơn vị đăng cai tổ chức Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam năm 2025 số tiền 200 triệu đồng, nhằm động viên, chúc mừng những nỗ lực của ban tổ chức hội trại.

Xem thêm bình luận