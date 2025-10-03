Anh Nguyễn Minh Triết: 'Người có của góp của, người có công góp công'

Sáng 3.10, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ phát động chương trình "Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra". Chương trình được triển khai đồng loạt tại các điểm cầu trực tuyến trên cả nước với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự lễ phát động có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt kịp thời

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương, đặc biệt cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề.

"Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8 giờ ngày 2.10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; hơn 154.000 ngôi nhà bị hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu cùng hàng chục nghìn ha thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng", anh Nguyễn Minh Triết thông tin.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Công tác Đoàn, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, hình ảnh những mái nhà tan hoang, những em nhỏ co ro trong mưa lạnh, những gia đình trắng tay sau bão dữ khiến ai cũng xót xa.

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân tử vong, bị thương; gửi lời thăm hỏi, sẻ chia với toàn thể nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong những ngày vừa qua, Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ T.Ư đến địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên, đã huy động lực lượng tối đa, khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng bão.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10 ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt kịp thời, ngày đêm hỗ trợ đồng bào sơ tán, di dời vật dụng cần thiết, thu hoạch những gì còn sót lại của mùa màng", anh Nguyễn Minh Triết thông tin.

Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, hàng triệu người dân, trong đó có rất nhiều thanh thiếu niên và nhi đồng trong những vùng bị thiệt hại đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở và giao thông đi lại còn bị chia cắt.

"Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với tinh thần nhường cơm sẻ áo. Người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, để đồng bào chúng ta vượt qua đau thương và sớm khôi phục lại nhà cửa, sản xuất, ổn định cuộc sống, để những em nhỏ có thể tiếp tục đến trường", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, tham gia ủng hộ tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, chương trình vận động được triển khai đến hết ngày 30.10, với nhiều hình thức ủng hộ trực tiếp và trực tuyến.

Ngay tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị T.Ư Đoàn đã quyên góp ủng hộ tại hội trường; đồng thời, các tỉnh, thành đoàn cũng đồng loạt triển khai hoạt động này tại các điểm cầu địa phương.

Ban tổ chức cũng cung cấp mã QR và thông tin tài khoản ngân hàng để tiếp nhận sự đóng góp, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.