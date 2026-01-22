Ngày 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: T.N

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, được Đại hội XIV của Đảng tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, quê quán tỉnh An Giang, có trình độ chuyên môn tiến sĩ. Quá trình công tác, năm 2011, anh Nguyễn Minh Triết là chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; sau đó giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Từ tháng 7.2016, anh Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Từ tháng 12.2022, anh Nguyễn Minh Triết là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Vừa qua, anh Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.