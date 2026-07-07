Anh Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến dự.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết tại phiên làm việc thứ nhất (chiều 6.7), đại hội đã tiến hành hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 1 gồm 55 anh, chị; hiệp thương Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh gồm 5 anh chị.

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2029

ẢNH: NAM LONG

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương 17 anh, chị tham gia Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, chọn cử anh Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; hiệp thương 4 Phó chủ tịch gồm anh Trần Kim Phẳng, chị Thạch Thị Diễm Kiều, anh Cao Anh Khoa và Đại đức Thích Minh Trí. Hiệp thương cử anh Trần Kim Phẳng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng bức trướng cho đại hội ẢNH: NAM LONG

Bên cạnh những thành tựu đạt được của các cấp bộ Hội trong thời gian qua, anh Nguyễn Thanh Nhã nhìn nhận: "Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ngày càng đa dạng, đòi hỏi tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội thực sự gần gũi, thiết thực, là điểm tựa tin cậy của thanh niên ở mọi địa bàn, mọi lĩnh vực".

Ông Kim Ngọc Thái và anh Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhìn nhận thanh niên Vĩnh Long đã và đang thể hiện tinh thần dấn thân, ý thức cống hiến và khả năng thích ứng trước những yêu cầu ngày càng cao đặt ra từ thực tiễn. Dấu ấn của thanh niên được thể hiện qua những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cùng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng. Mỗi mô hình được triển khai, mỗi sáng kiến được ứng dụng vào cuộc sống, mỗi công trình được hoàn thành đã tạo ra nhiều giá trị tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời bồi đắp thêm hình ảnh về lớp thanh niên Vĩnh Long bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Nguyễn Kim Quy yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động; phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội tham dự đại hội ẢNH: NAM LONG

Theo anh Nguyễn Kim Quy, các cấp bộ Hội tập trung bồi dưỡng thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến; chú trọng phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và tinh thần học tập suốt đời. Quan trọng hơn, tổ chức Hội phải chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang phát triển con người, tạo môi trường để thanh niên được học tập, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Các phong trào phải thực sự trở thành môi trường để thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với quê hương bằng những hành động cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

"Mỗi công trình, phần việc thanh niên cần hướng tới tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển của tỉnh", anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng đề nghị các cấp bộ Hội cần phát huy lợi thế của Vĩnh Long sau hợp nhất để xây dựng các mô hình thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế biển, kinh tế xanh, logistics, du lịch văn hóa - sinh thái; tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phong trào phải tạo ra những mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, để mỗi hội viên đều thấy rõ vai trò và đóng góp của mình trong sự phát triển của tỉnh...

Với khẩu hiệu hành động:"Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2029 như: 100% cán bộ Hội được học tập, quán triệt và 100% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội; 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các xã, phường thành lập và duy trì hiệu quả 1 câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ, phát triển. Hằng năm, mỗi hội viên, thanh niên tham gia 2 hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội do các cấp bộ Hội tổ chức; 250.000 lượt thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, trong đó có 80.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 50.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được chăm sóc sức khỏe, tư vấn, sàng lọc miễn phí; tổ chức vận động hiến 10.000 đơn vị máu; phát triển mới 90.000 hội viên; phát triển 30 cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trong các cơ sở thờ tự...



