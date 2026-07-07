Thanh niên Vĩnh Long chung sức xây dựng quê hương

Chủ đề của đại hội là "Xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy tinh thần tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long giàu đẹp, văn minh".

Đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu nghị quyết

Nhiệm kỳ qua, các phong trào của các cấp Hội trong tỉnh Vĩnh Long ngày càng được đổi mới, sáng tạo, thiết thực và đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng hội viên, thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng - đặc biệt là các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể, các cấp Hội thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, đã triển khai tốt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp cán bộ, hội viên, thanh niên và người dân hiểu rõ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc khởi nghiệp, lập nghiệp. Toàn tỉnh có 62.515 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp, 8.590 thanh niên được giới thiệu việc làm. Các cấp Hội đã phối hợp, hỗ trợ hiện thực hóa 52 ý tưởng, sáng kiến, dự án của hội viên, thanh niên với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Hội viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: NAM LONG

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Vĩnh Long, tặng quà thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh ẢNH: NAM LONG

Phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được triển khai rộng khắp, theo chủ trương "3 liên kết", với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa như: chăm lo tết cho người nghèo, xuân yêu thương, nghĩa tình đêm giao thừa, tết ấm cho em, gian hàng 0 đồng, bữa sáng 0 đồng, bữa cơm yêu thương, siêu thị 0 đồng, câu lạc bộ việc tử tế, câu lạc bộ sửa điện giúp dân...

Qua đó, đã trao 37.312 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt; 1.100 suất ăn 0 đồng; khám chữa bệnh miễn phí cho 13.487 lượt người; vận động hiến 3.290 đơn vị máu; tặng 400 phiếu chăm sóc răng miệng, 20 xe đạp, 886 suất học bổng, 5.199 quyển tập, 5 góc học tập, 145 sổ tiết kiệm, 300 thẻ bảo hiểm y tế. Tổng kinh phí thực hiện trên 13 tỉ đồng.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Vĩnh Long và nhà tài trợ bàn giao mái ấm thanh niên ẢNH: NAM LONG

Thanh niên Vĩnh Long góp sức thực hiện an sinh xã hội ẢNH: NAM LONG

Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Song song đó, hội viên và thanh niên trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều việc làm cụ thể, như: thực hiện 522,6 km tuyến đường hoa, trồng mới 107.513 cây xanh, ươm 18.041 cây, thu gom 41,2 tấn rác thải, khơi thông 193 km dòng chảy, xóa 7 điểm đổ rác và 62 biển quảng cáo sai quy định; thu hút trên 50.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Phối hợp triển khai các đội hình "Bình dân học vụ số", "Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", hỗ trợ được 95.698 lượt người dân. Trong đó, có 48.352 lượt thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các công cụ số, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Phối hợp vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 10 gây ra với tổng kinh phí gần 3,4 tỉ đồng…