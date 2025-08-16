Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Một bản hòa ca của lòng yêu nước'

Ngày 16.8, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức đồng loạt Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư tại 7 địa điểm trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, tham dự lễ chào cờ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 300 hội viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm và các cán bộ Đoàn, Hội tham gia Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

'Tự do này không phải là món quà ban tặng'

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình cống hiến cho Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Hôm nay không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc". Từ Hà Nội, 7 điểm cầu cấp T.Ư, 34 điểm cấp tỉnh và hơn 3.300 điểm cấp xã cùng hòa chung sắc cờ, tiếng hát, đã tạo nên không khí thiêng liêng, lan tỏa tình yêu nước rộng khắp.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Gợi nhắc về mùa thu lịch sử 1945, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định: "Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn".

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm nay lan tỏa khắp mọi miền bằng nhiều hoạt động đa dạng, từ tri ân người có công, trao tặng cờ Tổ quốc nơi biên giới - hải đảo, đến các lễ chào cờ tại địa danh lịch sử, các màn đồng diễn và cả những làn sóng chia sẻ sáng tạo trên mạng xã hội.

Các bạn trẻ tham gia Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Mỗi hoạt động, mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc trong hành trình đều góp thêm một sắc màu vào bức tranh rực rỡ của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi: "Mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ: để lá cờ Tổ quốc và tinh thần Tôi yêu Tổ quốc tôi hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp".

Anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi bạn trẻ lan tỏa thông điệp yêu nước bằng những công việc cụ thể ẢNH: ĐĂNG HẢI

Kết thúc bài phát biểu, anh Nguyễn Tường Lâm gửi gắm niềm tin: "Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên: Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trao tặng tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng

Sau lễ chào cờ, đoàn công tác T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao biển tượng trưng 800 cờ Tổ quốc, ảnh Bác và 50 lá cờ cho các trường học trên địa bàn.

Đoàn công tác cũng tới thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn; thăm đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại P.Trúc Bạch.

Ban tổ chức cho biết, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi, tại 3.334 địa điểm và triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa như: phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; phát động treo cờ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Anh Nguyễn Kim Quy trao cờ Tổ quốc cho các trường học ở Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các cấp bộ Hội cũng trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử.

Các cấp bộ Hội tổ chức tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho cựu chiến binh Đỗ Bá Quát tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, các cấp bộ Hội trao tặng khoảng 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác; triển khai gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ sau lễ chào cờ; trao tặng gần 2.500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng.