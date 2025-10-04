Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Phải có kịch bản ứng phó bão số 11 rất cụ thể'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/10/2025 11:38 GMT+7

'Tuyệt đối không được chủ quan, bị động. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng kịch bản ứng phó rất cụ thể, để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 11 gây ra', là chỉ đạo với các tỉnh, thành đoàn của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Sáng 4.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức cuộc họp khẩn với các tỉnh, thành đoàn để triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo sắp đổ bộ. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ trì cuộc họp.

Chủ động, sẵn sàng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ quan trọng, cần được chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm chứ không phải đợi đến khi "nghe tin bão là anh em mới bắt đầu thành lập đội hình, triển khai".

Anh Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, là hình ảnh của tổ chức Đoàn. Sự xuất hiện kịp thời, hành động hiệu quả của màu áo xanh thanh niên trong những thời điểm khó khăn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Phải có kịch bản ứng phó bão số 11 rất cụ thể'- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì cuộc họp

ẢNH: CTV

Để làm được điều đó, Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn phải bám sát phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Anh Lâm giải thích rõ, "chỉ huy tại chỗ" nghĩa là phải có sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục từ T.Ư đến cơ sở, thành lập các đội, nhóm chuyên trách về công tác hỗ trợ thiên tai, bão lũ.

"Lực lượng tại chỗ" phải luôn trong tư thế sẵn sàng, tránh bị động. "Kể cả không có bão, mình cũng biết lực lượng của mình ở đấy là có bao nhiêu", anh Lâm nói và yêu cầu các đoàn cơ sở phải thành lập được các đội hình từ chi đoàn, để khi cần có thể huy động ngay lập tức hàng trăm thanh niên tham gia. Lực lượng này phải được cung cấp thông tin, báo cáo với chính quyền địa phương để phối hợp điều động khi cần thiết.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Phải có kịch bản ứng phó bão số 11 rất cụ thể'- Ảnh 2.

T.Ư Đoàn họp trực tiếp và trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với bão số 11

ẢNH: CTV

Xây dựng kịch bản chi tiết: trước, trong và sau bão

Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu phải có một kịch bản ứng phó hết sức cụ thể cho bão số 11, chia làm 3 giai đoạn: trước, trong và sau bão.

Trước bão, nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Các đội hình thanh niên phải báo cáo, đăng ký nhiệm vụ cụ thể với chính quyền địa phương. 

Trong bão, anh Lâm lưu ý, thanh niên không phải là lực lượng chuyên nghiệp, do đó cần hành động theo đúng năng lực của mình. "Tốt nhất là trong bão thì ở đâu ngồi yên đấy", anh Lâm nói. 

Việc cứu hộ, cứu nạn trong tâm bão nên dành cho các lực lượng chuyên trách như công an, quân đội. Tuy nhiên, thanh niên vẫn phải sẵn sàng phối hợp khi có sự chỉ đạo và các phương án đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Phải có kịch bản ứng phó bão số 11 rất cụ thể'- Ảnh 3.

Thanh niên Sơn La chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10

ẢNH: CTV

Sau bão là lúc lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích mạnh mẽ nhất. Anh Lâm chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tập trung vào việc hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên các địa điểm trọng yếu như trạm y tế, trường học để sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân.

 Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có thanh thiếu nhi gặp khó khăn.

Huy động nguồn lực, sát cánh cùng thanh niên và người dân

Về công tác hậu cần và phương tiện, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng. Cuốc, xẻng, đồ bảo hộ cần được trang bị đầy đủ. Nguồn lực hậu cần như nước sạch, đồ ăn khô cũng phải được dự trữ để hỗ trợ bà con trong trường hợp bị cô lập.

Anh Lâm cho biết, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh Lâm cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của các hội, các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ trong việc huy động nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn.

"Tinh thần là phải hết sức quyết liệt, rõ người, rõ việc. Đặc biệt ở những tỉnh năm nào cũng bị bão lũ thì phải có sẵn đội hình", Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm một lần nữa nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Phải có kịch bản ứng phó bão số 11 rất cụ thể'- Ảnh 4.

Thanh niên Hà Nội sơ tán người dân đến nơi an toàn khi Hà Nội bị lụt bởi cơn bão số 10

ẢNH: CTV

Anh Lâm cũng nhấn mạnh: "Tuyệt đối không được chủ quan, bị động. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng kịch bản ứng phó rất cụ thể, bám sát phương châm '4 tại chỗ', phát huy tinh thần xung kích của thanh niên để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 11 gây ra".

Anh Lâm tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động và một kịch bản ứng phó chi tiết, lực lượng thanh niên sẽ góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị giảm thiểu thiệt hại do bão số 11 gây ra, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.

