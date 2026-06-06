Anh Phạm đáp trả nghi vấn nhờ danh tiếng Anh Đức để có vai

Gần đây Anh Phạm liên tục xuất hiện tại các sự kiện và góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh, mới nhất là bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn. Bên cạnh những phản hồi tích cực, cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng cơ hội nghề nghiệp và độ nhận diện ở thời điểm hiện tại của nữ diễn viên phần lớn là nhờ vào danh tiếng của chồng.

Anh Phạm trải lòng về sự nổi tiếng sau kết hôn

Trước những hoài nghi này, Anh Phạm thẳng thắn: "Khi tôi được biết đến nhiều hơn là vợ của anh Đức, đối với tôi đó là một điều rất tự hào. Sau khi tôi kết hôn, mọi người cũng biết đến tôi nhiều hơn vì tôi là vợ của anh Đức".

Nhân vật Diễm Quỳnh do Anh Phạm thủ vai trong Ốc mượn hồn khiến khán giả vừa ghét mà cũng vừa yêu thích ẢNH: ĐPCC

Nói về áp lực dư luận và những bình luận trái chiều, Anh Phạm chia sẻ: "Sự quan tâm của công chúng khiến tôi cảm giác bây giờ tôi phải trau dồi bản thân mình hơn. Tôi phải tự xem lại chính mình, tự kiểm điểm chính mình hoặc là tự cố gắng khiến cho bản thân mình được hoàn thiện hơn, để gần gũi với khán giả hơn".

Bên cạnh đó, Anh Phạm cũng chia sẻ thêm về mối nhân duyên với chồng. Cả hai vô tình gặp nhau tại một lễ cúng Tổ của Trường cao đẳng Điện ảnh, một cột mốc mà cô tin đã được Tổ nghề se duyên để hai người đồng điệu, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Thực tế, trước khi lập gia đình, Anh Phạm từng có thời gian hoạt động nghệ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án. Cô từng tham gia vai Hoàng Linh trong phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Đặc biệt, vai Châu trong bộ phim Bình minh đỏ của NSND Nguyễn Thanh Vân đã mang về cho cô giải thưởng Diễn viên triển vọng tại Cánh diều vàng 2022.

Về phần Anh Đức, nam diễn viên cũng góp mặt cùng vợ trong Ốc mượn hồn. Bên cạnh việc duy trì sức hút với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và hài hước, Anh Đức còn ghi điểm trước công chúng về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sự ổn định trong đời sống cá nhân được xem là động lực giúp anh tập trung phát triển sự nghiệp và theo đuổi các dự án nghệ thuật mới.