Anh, Pháp, Đức ủng hộ ông Zelensky đàm phán trực tiếp với ông Putin

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cho biết trong một tuyên bố chung với Tổng thống Zelensky rằng họ "ủng hộ đề xuất về một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga, với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu, để đạt được lệnh ngừng bắn và hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo", theo AFP.

(Từ trái sang phải) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trò chuyện sau cuộc gặp ở London vào ngày 7.6 Ảnh: AFP

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Zelensky tại London hôm 7.6.

Tổng thống Zelensky thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đã nói với Thủ tướng Starmer về nhu cầu bổ sung tên lửa cho hệ thống phòng không của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và công tác chuẩn bị cho mùa đông, theo Reuters.

Chuyến thăm Anh của Tổng thống Zelensky diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky ngày 4.6 công bố bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Nhà lãnh đạo Nga đã phản ứng về bức thư tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 5.6 bằng cách nói rằng ông không thấy ý nghĩa của một cuộc gặp như thế vào thời điểm hiện tại, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo TASS, ông Putin "đáp lại" bức thư bằng một bài phát biểu gửi tới binh sĩ Nga ở tiền tuyến, kết thúc bằng câu: "Hãy tiếp tục làm việc, hỡi các anh em!".

Đáp lại phản ứng của ông Putin về bức thư, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào tối 5.6: "Thật không may, phía Nga một lần nữa lại chọn chiến tranh - mọi người đều nghe thấy phản hồi. Một sự phản hồi yếu ớt. Tôi nghĩ câu trả lời này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng", theo Reuters.