Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh, Pháp, Đức ủng hộ ông Zelensky đàm phán trực tiếp với ông Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2026 07:16 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cho biết trong một tuyên bố chung với Tổng thống Zelensky rằng họ "ủng hộ đề xuất về một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga, với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu, để đạt được lệnh ngừng bắn và hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo", theo AFP.

Anh, Pháp, Đức ủng hộ lời kêu gọi của ông Zelensky đàm phán với ông Putin - Ảnh 1.

(Từ trái sang phải) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trò chuyện sau cuộc gặp ở London vào ngày 7.6

Ảnh: AFP

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Zelensky tại London hôm 7.6.

Tổng thống Zelensky thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đã nói với Thủ tướng Starmer về nhu cầu bổ sung tên lửa cho hệ thống phòng không của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và công tác chuẩn bị cho mùa đông, theo Reuters.

Chuyến thăm Anh của Tổng thống Zelensky diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky ngày 4.6 công bố bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Nhà lãnh đạo Nga đã phản ứng về bức thư tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 5.6 bằng cách nói rằng ông không thấy ý nghĩa của một cuộc gặp như thế vào thời điểm hiện tại, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo TASS, ông Putin "đáp lại" bức thư bằng một bài phát biểu gửi tới binh sĩ Nga ở tiền tuyến, kết thúc bằng câu: "Hãy tiếp tục làm việc, hỡi các anh em!".

Đáp lại phản ứng của ông Putin về bức thư, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào tối 5.6: "Thật không may, phía Nga một lần nữa lại chọn chiến tranh - mọi người đều nghe thấy phản hồi. Một sự phản hồi yếu ớt. Tôi nghĩ câu trả lời này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng", theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp

Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.6 đã có phản ứng về bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin để đàm phán

Ông Putin nói xung đột sắp tới hồi kết, nêu điều kiện gặp Tổng thống Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

lời kêu gọi của ông Zelensky đàm phán với ông Putin Anh, Pháp, Đức Thủ tướng Đức Friedrich Merz Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Thủ tướng Anh Keir Starmer xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận