Anh phát hiện 'phụ kiện' bất thường của tàu ngầm Nga

Bộ Quốc phòng Anh hôm 3.7 cho hay phân tích hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 6-9.6 cho thấy các lồng chống drone bao phủ tháp chỉ huy của 3 tàu ngầm lớp Kilo tại căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga, theo báo Business Insider.

Một tàu ngầm lớp Kilo của Nga Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Anh nhận định "gần như chắc chắn" rằng chiếc tàu ngầm thứ tư tại căn cứ này cũng sẽ được trang bị thiết bị tương tự. Một hình ảnh vệ tinh do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy 2 trong số các tàu ngầm này được trang bị lồng chống drone.

Trong một bản cập nhật tình báo thường lệ về chiến dịch quân sự của Nga, Bộ Quốc phòng Anh nhận định hoạt động này "gần như chắc chắn được tiến hành như một biện pháp phòng ngừa nhằm đáp trả khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu xa hơn tiền tuyến" bằng thiết bị không người lái.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với đánh giá trên của Anh.

Novorossiysk đã trở thành trung tâm của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga sau chiến dịch tấn công dữ dội của Ukraine hồi đầu cuộc xung đột buộc Moscow phải rút các tàu chiến và khí tài khác khỏi căn cứ ở Sevastopol, trên bán đảo Crimea, theo Business Insider.

Khủng hoảng năng lượng thêm nghiêm trọng tại Nga

Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công vào căn cứ Novorossiysk bằng drone, đặc biệt là bằng xuồng không người lái gây nổ. Nga đã cố gắng bảo vệ căn cứ hải quân này bằng cách đặt các rào chắn trên mặt nước.

Các lồng chống drone cho thấy những nỗ lực mới của Nga nhằm bảo vệ tàu ngầm, dù chúng chủ yếu được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không.

Lồng bảo vệ là một chiến thuật phổ biến trên chiến trường, thường được sử dụng để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng và xe bọc thép chống lại thiết bị bay không người lái (UAV) nhỏ hoặc mảnh đạn. Tuy nhiên, việc sử dụng loại lồng này để bảo vệ tàu thuyền, đặc biệt là tàu ngầm, là điều bất thường, theo Business Insider.

Lưới chống UAV cũng được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như các tuyến đường tiếp tế quan trọng gần tiền tuyến ở Ukraine, và các cơ sở năng lượng và các tòa nhà sản xuất vũ khí ở Nga.

Đánh giá của Anh về các lồng chống UAV cho tàu ngầm ở Novorossiysk được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và drone vào lãnh thổ Nga.

Chiến dịch này, được các quan chức Ukraine thường gọi là "các biện pháp trừng phạt tầm xa", chủ yếu nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Kyiv hôm 1.7 tuyên bố họ đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công như thế trong tháng trước.