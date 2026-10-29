Anh tăng thời gian cho đi làm sau tốt nghiệp lên 2 năm, kèm điều kiện

Cụ thể, báo cáo ngân sách 2026 do Chính phủ Anh công bố hôm 28.10 nêu rõ: "Thời hạn visa làm việc sau tốt nghiệp (graduate visa) được ấn định là 2 năm với những cá nhân tốt nghiệp từ các ĐH có mức độ tuân thủ cao, nơi người học đạt được kết quả tốt trên thị trường lao động”.



Thông báo đưa ra trước khi quy định cắt giảm thời hạn visa làm việc sau tốt nghiệp từ 2 năm xuống còn 18 tháng - vốn được công bố trước đó - chính thức có hiệu lực từ tháng 1.2027.



Báo cáo mô tả biện pháp mới nhằm gia hạn visa làm việc sau tốt nghiệp “từ 18 tháng lên 2 năm với các ĐH đủ điều kiện”.



Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ thế nào là trường ĐH “có mức độ tuân thủ cao”, yếu tố nào cấu thành “kết quả tốt trên thị trường lao động”, hay có bao nhiêu ĐH tại Anh dự kiến đáp ứng tiêu chuẩn để người học được cấp visa có thời hạn dài hơn này.



Thông báo đưa ra trong bối cảnh các ĐH Anh phải đối mặt với các yêu cầu khắt khe hơn từ quy trình Đánh giá tuân thủ cơ bản (BCA) đối với quản lý giấy phép bảo lãnh người học, giữa lúc công tác tuyển sinh quốc tế và việc tuân thủ các quy định visa đang bị giám sát chặt chẽ hơn.



Ở các phần khác của tài liệu, Chính phủ Anh xếp chính sách này vào định hướng rộng lớn hơn nhằm thu hút nhân tài quốc tế có trình độ cao đến nước này.



Báo cáo khẳng định Anh sẽ "triển khai hệ thống di trú thân thiện nhất với doanh nghiệp ở châu Âu cho lao động tay nghề cao", đồng thời thắt chặt lộ trình nhập cư với lao động có trình độ thấp và trung bình.



"Để tiến xa hơn trong việc thu hút người học tốt nghiệp xuất sắc nhất thế giới, chính phủ sẽ mở rộng chương trình visa cho cá nhân có tiềm năng cao nhằm hỗ trợ ứng viên có bằng cấp hợp lệ từ 150 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, đồng thời tăng hạn ngạch của chương trình này một cách tương ứng", báo cáo nêu rõ.



Bà Hollie Chandler, Giám đốc chính sách chiến lược của Russell Group, nói "phấn khởi" khi thấy chính phủ ghi nhận những lợi ích mà người học và cử nhân quốc tế "tài năng nhất thế giới" mang lại cho Anh.



"Việc tránh kế hoạch cắt giảm thời hạn visa làm việc sau tốt nghiệp với các ĐH có mức độ tuân thủ cao giúp bảo vệ uy tín của chúng ta với tư cách một điểm đến du học toàn cầu, đồng thời tối ưu hóa đóng góp của những cá nhân này vào lực lượng lao động ở Anh", bà cho biết trong một tuyên bố.

