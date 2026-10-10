Việt Nam - Anh quốc tăng cường quan hệ đối tác về giáo dục và kỹ năng

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên chính phủ Việt Nam - Anh quốc tại Hà Nội hôm 8.10 ảnh: đại sứ quán anh

Nữ nam tước Jacqui Smith cùng với Giáo sư Steve Smith, Đại sứ giáo dục toàn cầu Vương quốc Anh, đã dẫn đầu đoàn đại biểu gồm hơn 20 tổ chức giáo dục và công nghệ của Anh đến Việt Nam trong khuôn khổ tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh quốc.

Phái đoàn tập trung vào mục tiêu giới thiệu thế mạnh chuyên môn đa dạng của Anh và tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, đào tạo kỹ thuật, chứng chỉ chuyên môn và đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm, bà Smith gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao và đại diện ngành giáo dục Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục & công nghệ giáo dục của Bộ GD-ĐT Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 8-9.10.

Chuyến thăm nhấn mạnh sự phát triển ngày càng đa dạng của hợp tác Việt - Anh trên các lĩnh vực giáo dục phổ thông, kỹ năng, đào tạo tiếng Anh, giáo dục xuyên quốc gia và giáo dục đại học.

Một dấu mốc quan trọng trong chuyến thăm là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên chính phủ Việt Nam - Anh quốc, theo đó cập nhật thêm lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục Anh và Bộ GD-ĐT Việt Nam.

Nữ nam tước Jacqui Smith tham gia triển lãm ảnh: đại sứ quán anh

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác mới về chính sách giáo dục, phát triển kỹ năng, giáo dục xuyên quốc gia, đào tạo tiếng Anh và phát triển lực lượng lao động.

Trong chuyến thăm, nữ nam tước Smith cũng trực tiếp giao lưu với học sinh, sinh viên và giáo viên. Tại Trường đại học Ngoại thương Hà Nội, bà gặp gỡ sinh viên và giảng viên tham gia các chương trình giáo dục xuyên quốc gia của Anh, qua đó nhấn mạnh những cơ hội do quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục Anh và Việt Nam mang lại.

Tại Trường tiểu học Thái Thịnh thuộc P.Thịnh Quang của Hà Nội, bà gặp gỡ giáo viên và học sinh tham gia Chương trình Giáo dục quốc tế Oxford, trực tiếp tìm hiểu cách tiếp cận giáo dục của Anh đang được triển khai tại các trường học Việt Nam.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Quốc vụ khanh đã trao đổi về hợp tác giữa nhà trường với các đối tác Anh và những cơ hội tiếp tục tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, nghiên cứu, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo.

Bà cho biết: "Vương quốc Anh và Việt Nam cùng chia sẻ niềm tin vững chắc rằng giáo dục và kỹ năng là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trong tương lai".

Vương quốc Anh hiện có hơn 100 chương trình giáo dục xuyên quốc gia đang được triển khai thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục Việt Nam, đưa Anh trở thành đối tác giáo dục xuyên quốc gia lớn nhất tại Việt Nam.